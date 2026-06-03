한전, 사우디 자푸라 2단계 열병합발전소 건설·운영 사업 수주

풍력·태양광·가스복합 이어 2단계 열병합 수주

향후 17년간 전력·증기 판매 매출 2.1조원 전망

부동산 매각·임금 동결…한전, 자구안 발표<YONHA 0 한국전력 본사 전경./연합뉴스

한국전력이 중동 에너지 시장에서 사우디 자푸라 열병합 2단계 사업을 단독 수주했다.한전은 사우디 국영 석유회사 아람코와 자푸라 2단계 열병합 발전소 건설·운영 사업에 대한 전력 및 증기 판매계약에 이어, 두산에너빌리티와 건설공사 계약체결을 완료했다고 3일 밝혔다.자푸라 2단계 열병합 발전소는 2022년 국제 경쟁입찰을 통해 수주하고 이달 말 준공 예정인 317메가와트(㎿)급 1단계 열병합의 확장 사업으로, 한전은 시간당 증기 생산량 약 465톤 규모의 331㎿급 발전 설비를 2029년 6월까지 건설할 예정이다. 한전과 아람코가 합작 설립한 특수목적법인(SPC)이 경영하며, 건설에는 두산에너빌리티, 금융에는 한국수출입은행, 운영에는 한전 등이 참여한다.앞서 사우디 전력 시장에서 한전은 2009년 라빅 중유화력 사업(1200㎿)을 시작으로, 2022년 자푸라 열병합 1단계 사업, 2024년 사다위 태양광 사업(2000㎿), 루마1 및 나이리야1 가스복합 사업(3780㎿), 2025년 다와드미 풍력사업(1500㎿) 등을 연이어 수주한 바 있다.한전은 17년간 2단계 사업을 통한 전력과 증기 공급으로 약 2.1조원의 총매출과 약 1.2조원 규모의 국내기업 해외 동반 수출 효과를 기대하고 있다. 1·2단계 사업의 성공적인 수행을 통한 역량 입증 및 발주처의 신뢰를 기반으로, 하반기 발주 예정인 사우디 아람코의 후속 열병합 사업 추가 수주에도 만전을 기하겠다는 방침이다.한전 관계자는 "가스복합·신재생에너지·전력망·에너지 저장장치(ESS) 등 다양한 분야에서 중동 에너지 시장 진출을 가속화하고, 국내기업들과 팀코리아 구성을 통해 동반 진출을 확대하는 등 에너지 대표 공기업으로서의 구심점 역할을 수행할 계획"이라고 밝혔다.