삼성중공업, 美첫 FLNG 수주 의미는…‘멀티플 모델’로 LNG 공식 바꾼다

연안·해상 특성 결합한 '하이브리드형 FLNG'

'EPC 단독 수행'으로 시리즈 건조 주도

삼성중공업이 건조한 대형 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 0 삼성중공업이 건조한 대형 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG). /삼성중공업

삼성중공업이 수주한 미국 최초 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 프로젝트는 기존 대형 육상 LNG 플랜트를 대체하고 동일한 사양의 FLNG를 여러 척 투입하는 '멀티플 FLNG' 모델의 첫 사례다. 해당 방식은 초기 투자 부담을 낮추고 시장 변화에 따른 생산 유연성을 높일 수 있어 LNG 생산 방식의 새로운 대안으로 주목받고 있다.4일 삼성중공업에 따르면 회사는 지난 2일 공시한 29억 달러(약 4조3000억원) 규모 미국 루이지애나주 델핀 LNG 프로젝트의 첫 번째 FLNG 건조 사업을 수주했다. 미국 최초의 FLNG 프로젝트로, 향후 북미 LNG 개발과 함께 FLNG 확산이 기대되는 사업으로 평가된다.델핀 LNG 프로젝트는 거대 육상 LNG 플랜트 건설에 의존하던 기존의 전통적 공식을 깨고, 동일한 사양의 FLNG를 여러 척(3기 발주 계획) 투입하는 멀티플 운용 방식을 채택했다.프로젝트는 오일메이저나 국영 에너지 기업이 아닌 민간 디벨로퍼와 조선사가 협력해 추진하는 첫 FLNG 사업이라는 점에서도 의미가 크다. 업계에서는 향후 글로벌 FLNG 시장의 발주 주체가 다양해질 것으로 기대하고 있다.델핀 FLNG는 연안형 FLNG의 경제성과 해상형) FLNG의 안정성을 결합한 '하이브리드형 FLNG'로 설계됐다. 육상에서 전처리된 가스를 공급받는 슬림형 구조를 적용해 건조 비용을 낮추면서도, 루이지애나 해안에서 약 75㎞ 떨어진 해상 환경에서 안정적으로 운영할 수 있도록 120인 규모 거주구와 계류 시스템을 갖췄다.특히 허리케인을 스스로 회피할 수 있는 자력 항행 기능이 적용됐다. 허리케인 발생 시 위험 해역을 벗어나 인명과 설비의 안전을 확보할 수 있다. 이와 함께 공랭식 냉각시스템과 복합발전시스템 등 친환경 기술도 적용된다.업계에서는 삼성중공업의 독보적인 FLNG 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 보고 있다. 삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 로열더치 쉘 프렐류드를 시작으로 현재까지 전 세계 신규 FLNG 11기 중 7기를 수주해 시장 점유율 64%를 기록하고 있다.삼성중공업 관계자는 "델핀 프로젝트는 삼성중공업이 처음으로 EPC(설계·조달·건조) 전 과정을 단독 수행하며 시리즈 건조를 주도한다는 점에서 의미가 있다"며 "경제성을 높이기 위해 선제적으로 제안한 설계와 솔루션을 적용해 FLNG 양산 시대를 견인하겠다"고 말했다.