젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산 박정원 회장 시타자로 화답

4일 두산은 오는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움히어로즈와의 정규시즌 홈경기에서 젠슨 황 CEO가 시구를, 박정원 회장이 시타를 맡는다고 밝혔다.
젠슨 황 CEO는 평소 야구에 대한 애정이 각별한 것으로 알려졌다. 그는 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미하는 93번이 새겨진 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 오른다.
박 회장은 두산 창립연도인 1896년을 상징하는 96번이 새겨진 유니폼을 입고 타석에 들어선다. 두산베어스 구단주인 박 회장은 젠슨 황 CEO의 시구에 맞춰 시타를 진행하며 특별한 장면을 연출할 예정이다.
두산베어스 관계자는 "글로벌 기술 산업을 이끄는 젠슨 황 CEO와 구단주인 박정원 회장이 함께하는 만큼 팬들에게 뜻깊은 볼거리가 될 것"이라고 말했다.
한편 젠슨 황 CEO는 이날 저녁 입국해 다음날부터 공식 일정을 소화한다. 주요 기업 총수들과 연쇄 회동을 갖는 한편, 서울대 등 학계도 방문할 예정이다. 또 황 CEO는 이번 방한에서 박정원 두산그룹 회장과 별도로 만나 로보틱스 기술 협력을 논의할 것으로 보인다.