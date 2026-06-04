젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산 박정원 회장 시타자로 화답

대만에서 취재진과 인터뷰하는 젠슨 황 엔비디아...<YONHAP NO-5915> 0 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 '코리아 파트너 나이트' 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. /연합

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 홈경기 시구자로 나선다. 두산베어스 구단주인 박정원 두산그룹 회장은 시타자로 나서며 화답한다.4일 두산은 오는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움히어로즈와의 정규시즌 홈경기에서 젠슨 황 CEO가 시구를, 박정원 회장이 시타를 맡는다고 밝혔다.젠슨 황 CEO는 평소 야구에 대한 애정이 각별한 것으로 알려졌다. 그는 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미하는 93번이 새겨진 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 오른다.박 회장은 두산 창립연도인 1896년을 상징하는 96번이 새겨진 유니폼을 입고 타석에 들어선다. 두산베어스 구단주인 박 회장은 젠슨 황 CEO의 시구에 맞춰 시타를 진행하며 특별한 장면을 연출할 예정이다.두산베어스 관계자는 "글로벌 기술 산업을 이끄는 젠슨 황 CEO와 구단주인 박정원 회장이 함께하는 만큼 팬들에게 뜻깊은 볼거리가 될 것"이라고 말했다.한편 젠슨 황 CEO는 이날 저녁 입국해 다음날부터 공식 일정을 소화한다. 주요 기업 총수들과 연쇄 회동을 갖는 한편, 서울대 등 학계도 방문할 예정이다. 또 황 CEO는 이번 방한에서 박정원 두산그룹 회장과 별도로 만나 로보틱스 기술 협력을 논의할 것으로 보인다.