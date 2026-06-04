카카오페이, 무주산골영화제서 ‘지갑 없는 축제’ 선보인다

티켓·굿즈·DIY샵 카카오페이 단독 결제

간식부스 할인·포인트 증정 현장 프로모션

서울재즈페스티벌 이어 문화행사 협업 확대

[카카오페이 참고자료] 260604 0 카카오페이 부스./카카오페이

카카오페이가 제14회 무주산골영화제에서 공식 결제 파트너로 참여해 '지갑 없는 축제' 경험을 선보인다. 모바일 결제 기반의 편의성을 앞세워 영화 관람부터 굿즈 구매, 현장 이벤트까지 다양한 혜택을 제공하며 문화예술 행사와의 접점을 확대하는 모습이다.4일 카카오페이는 이날 개막한 무주산골영화제의 단독 골드 스폰서로 참여해 영화제 현장 결제와 프로모션을 운영한다고 밝혔다. 영화제 티켓과 공식 굿즈, 플레이존 내 DIY샵은 카카오페이로만 결제가 가능하다. 관람객들은 별도 지갑이나 카드 없이 스마트폰만으로 결제를 진행할 수 있다.현장 할인 행사도 마련했다. 간식부스에서 카카오페이머니로 2000원 이상 결제하면 선착순으로 1000원을 즉시 할인받을 수 있다. 영화제 기간 운영되는 브랜드 부스 '페이시네마'에서는 다양한 체험형 이벤트도 진행한다. '팝콘볼 뽑기' 이벤트를 통해 최대 3만 포인트 상당의 카카오페이포인트 상품권과 커피 할인쿠폰, 브랜드 굿즈 등을 제공한다.행사 굿즈인 폰백과 파우치는 폐스크린과 폐현수막을 활용해 제작했으며 업사이클링 전문 브랜드 플립플롭과 협업했다. 야외 영화제 특성에 맞춘 '페이시네마 키트'도 함께 제공한다. 시네마틱 포토존에서는 영화 속 주인공처럼 사진을 촬영할 수 있으며 SNS 이벤트 참여자에게는 팝콘을 증정한다. 행사 마지막 날인 6일에는 '카카오페이 브랜드 데이'를 열고 무주등나무운동장에서 선착순으로 카카오페이포인트 3000포인트를 지급할 예정이다.카카오페이는 최근 문화예술 행사와의 협업을 확대하고 있다. 지난해 서울재즈페스티벌과 서울아트굿즈페스티벌에서 공식 파트너십과 단독 결제 서비스를 운영한 데 이어 이번 무주산골영화제까지 참여하며 오프라인 문화 공간에서의 결제 경험을 강화하고 있다.카카오페이 관계자는 "초여름 산골에서 즐기는 예술의 정취에 편리한 결제 경험과 친환경 소비의 의미를 더하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와 연계해 차별화된 금융 경험을 제공하겠다"고 말했다.