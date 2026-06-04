푸조, 고객 초청 문화행사 개최…프랑스 문화 알린다

18일 양평 '더 마구'서 전통 사교문화 재현

사진자료- 푸조 프랑스식 사교 문화 알리는 라이프스타일 이벤트 푸조 앙 블랑 개최 0 푸조 프랑스식 사교 문화 알리는 라이프스타일 이벤트 푸조 앙 블랑 개최./스텔란티스코리아

푸조가 고객 전용 멤버십 프로그램 '라이온 하트' 회원들을 대상으로 프랑스식 사교 문화와 브랜드 고유의 감성을 결합한 라이프스타일 이벤트 '푸조 앙 블랑'을 개최한다고 4일 밝혔다.오는 18일 경기도 양평에 위치한 복합문화공간 '더 마구'에서 진행되는 푸조 앙 블랑은 푸조가 추구하는 프렌치 감성과 브랜드 철학을 고객에게 직접적으로 전달하기 위해 단순한 차량 체험을 넘어 프랑스의 멋과 향, 미식을 아우르는 깊이 있는 문화 교류의 장으로 마련된다.행사 장소인 '더 마구'는 유럽의 성을 연상시키는 독특한 건축미와 자연이 어우러진 복합문화공간으로, 휴식과 미식, 전시, 공연이 공존하는 곳이다. 한적한 유럽 소도시를 연상시키는 장소에서 푸조는 라이온 하트 고객들에게 마치 이국적인 곳으로 여행을 온 듯한 특별한 하루를 선물할 예정이다.프랑스 특유의 비공개 야외 다이닝 및 사교 문화를 모티브로 기획된 이번 행사는 다채로운 프랑스 문화와 감성을 공유할 수 있도록 구성됐다. 프랑스어 강사이자 현재 각종 유튜브 채널에서 '파리민수'로 활약 중인 정일영 교수와 함께하는 토크 콘서트를 통해 프랑스의 일상과 자동차 문화에 대한 이야기를 나누고, 프랑스산 향료를 직접 시향하고 조향해 자신만의 향기를 담아갈 수 있는 '샤쉐 클래스'도 마련된다.또 푸조는 브랜드의 주요 스마트 하이브리드 라인업인 308, 408, 3008, 5008을 한자리에서 경험할 수 있는 시승 기회도 제공한다. 모든 참가자들은 북한강을 따라 이어지는 드라이브 코스에서 푸조 특유의 경쾌한 주행 감성과 스마트 하이브리드 시스템의 높은 효율성을 경험할 수 있다.방실 스텔란티스코리아 대표는 "라이온 하트는 단순한 고객 멤버십을 넘어 푸조와 고객이 함께 브랜드 문화를 만들어 가는 커뮤니티"라며 "이번 행사를 통해 고객들이 마치 유럽에 여행 온 듯한 특별한 하루를 경험하고, 푸조가 지향하는 감성과 라이프스타일에 더욱 깊이 공감하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.