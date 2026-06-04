이병도 충남교육감 당선인 “단 한 명의 아이도 포기 않을것”

이병도 후보 당선축하 0 이병도 충남도교육감 당선인이 축하를 받고 있다.

이병도 충남도교육감 당선인은 4일 "충남교육의 더 혁신적인 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다.이 당선인은 "저 이병도를 충남교육을 이끌 적임자로 선택해 주셨다. 지난 12년 동안 함께 쌓아온 우리 충남 가족이 일궈온 청렴, 복지, 혁신의 소중한 자산을 지켜주셔서 정말 고맙다"며 "저의 당선은 도민 여러분이 '충남교육의 더 혁신적인 미래'를 바라는 열망을 반영한 결과라고 생각한다"고 감사했다.그는 "선거운동 기간 동안, 천안과 아산의 과대학교와 과밀학급부터 서산, 당진, 저 멀리 금산과 서천의 작은 학교까지 충남의 구석구석을 발로 뛰었다. 각계각층의 단체와 150여 차례 이상의 정책간담회도 진행했다"며 "질책도 있었고, 그동안 성과에 대한 칭찬과 따뜻한 위로의 말씀도 있었다. 도민들의 충남교육에 대한 뜨거운 관심과 애정이 느껴졌다. 도민과의 약속을 지키는 교육감이 되겠다"고 했다.이 당선인은 "단 한 명의 아이도 포기하지 않고 모든 아이가 특별한 교육을 받을 수 있는 충남교육을 완성하겠다"며 "저의 39년 교육 인생을 쏟아 '충남교육의 더 큰 혁신'을 향해 전진하겠다"고 약속했다.끝으로 이병도 당선인은 "저를 지지하지 않으신 분들의 뜻은 겸허히 새기겠다. 지지하신 분들께는 실망하지 않도록 항상 소통하는 교육감이 되겠다"며 "이제 '도민 교육주권 시대'이다. 더 혁신적인 충남교육의 미래를 도민 여러분과 함께 만들겠다"고 밝혔다.