파두, 아시아 시장 공략 확대…컴퓨텍스서 마케팅 펼쳐

사진1. 파두가 컴퓨텍스2026 기간 진행한 아시아 시장 공략 확대 마케팅에서 고객사 관계자가 Gen.6 컨트롤러 실물을 살펴보고 있다. 0 파두가 컴퓨텍스2026 기간 진행한 아시아 시장 공략 확대 마케팅에서 고객사 관계자가 Gen.6 컨트롤러 실물을 살펴보고 있다./파두

파두가 AI 데이터센터 시대를 겨냥한 차세대 SSD 컨트롤러를 앞세워 아시아 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 대만에서 열린 '컴퓨텍스 2026'에서 주요 고객사와 기술 협력을 확대하는 한편 신규 파트너십 발굴에 나서며 성장 동력 확보에 집중하고 있다.4일 데이터센터 반도체 전문기업 파두는 지난 2일부터 대만 타이베이에서 열린 '컴퓨텍스 2026' 기간 동안 현지 주요 고객사들과 협력을 확대하며 데이터센터 및 서버 시장 공략에 나선다고 밝혔다.파두는 행사 기간 하이퍼스케일러와 OEM, SSD 모듈 업체 등을 대상으로 차세대 Gen6 SSD 컨트롤러와 Gen5 SSD 솔루션을 소개했다. 특히 AI 추론 환경에서 발생하는 스토리지 병목 현상을 해결하는 Gen6 SSD 컨트롤러를 처음 공개하며 기술력을 알렸다.해당 제품은 이전 세대 대비 두 배 이상 향상된 성능과 전력 효율성을 제공하며, 파두의 FDP(Flexible Data Placement) 기술을 적용해 AI 추론 성능과 저장장치 효율성을 높인 것이 특징이다.파두는 이번 행사에서 'AI 인프라의 새로운 패러다임: AI 추론이 이끄는 스토리지 혁신'을 주제로 데모를 진행하며 AI 시대에 최적화된 스토리지 전략도 소개했다. 회사는 이를 통해 기존 고객과의 기술 협력을 강화하는 한편 신규 파트너십 확보에도 나설 계획이다.대만 시장 성과도 확대되고 있다. 파두는 지난해부터 대만 메모리·SSD 기업인 ADATA와 협력을 이어오고 있으며, 올해 대만 시장에서만 604억원 규모의 기업용 SSD 공급 계약을 수주했다. 특히 하이퍼스케일러 고객사들의 SSD 컨트롤러 주문이 늘면서 올해 신규 수주 규모는 6월 초 기준 3000억원을 넘어섰다.남이현 파두 대표는 "컴퓨텍스는 북미 하이퍼스케일러 시장과 함께 중요한 전략 시장인 대만과 아시아 시장에서 기술력을 알릴 수 있는 기회"라며 "주요 파트너들과 협력을 확대해 고객 다변화와 매출 성장을 추진하고 올해를 실적 도약의 원년으로 만들겠다"고 말했다.