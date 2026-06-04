정영두 김해시장 당선인 “시민 뜻 받들어 더 큰 김해 만들 것”

민심 하나로 모아 지역 숙원사업 해결 성과로 보답 약속

KakaoTalk_20260604_032056132_04 0 정영두(오른쪽) 김해시장 당선인이 꽃다발을 목에 걸고 환호하고 있다./ 허균 기자

정영두 경남 김해시장 당선인은 "위대한 김해시민의택에 감사드린다"라며 "모든 역량을 쏟아부어 김해의 숙원사업들을 반드시 풀어내고 성과로 보답하겠다"고 당선 소감을 밝혔다.정 당선인은 "시장실의 문을 활짝 열고 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 김해를 만들겠으며 항상 낮고 겸손한 자세로 임하겠다"며 "민주·개혁·진보 세력을 하나로 묶어준 동지들과 지지자들께 깊은 감사를 드린다"고 했다.이어 "선거를 함께 치른 홍태용 후보와 지지자들께도 위로를 전한다"며 "이제 김해 발전을 위해 모두가 하나로 뭉쳐야 할 때이며 선거 과정에서 헝클어진 민심을 하나로 모으겠다"고 덧붙였다.정 당선인은 "노무현 대통령의 뜻을 이어받아 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"라며 "더 큰 김해를 향해 힘차게 나아가겠다"고 말했다.