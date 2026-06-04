강기윤 창원시장 당선…“기업하기 좋은 도시, 일자리 도시 만들겠다”

일자리 10만 개 창출·에너지 연금 지급 등 공약 이행 다짐

당선사진3 0 강기윤(오른쪽) 창원시장 당선인이 꽃다발을 목에 걸고 환호하고 있다./ 허균 기자

강기윤 창원시장 당선인이 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 경제 회복과 일자리 창출을 최우선 과제로 추진하겠다는 의지를 밝혔다.강 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 선거의 승리는 위대한 창원시민의 승리"라며 "시민들께서 저를 선택해 준 것은 멈춰 선 창원을 다시 뛰게 하라는 엄중한 뜻으로 받아들인다"고 말했다.이어 "당선의 기쁨에 머물지 않고 바로 일하는 시장이 돼 현장으로 가겠다"며 "멈춰 서 있는 사업 현장과 산업 현장, 어려움을 겪고 있는 소상공인과 기업의 목소리부터 듣겠다"고 밝혔다.또 "창원을 기업하기 가장 좋은 도시이자 대한민국 최고의 일자리 도시로 만들겠다"며 "일자리 10만 개 창출과 에너지 연금 100만 원 지급, 마창대교 무료화는 반드시 실현할 과제"라고 강조했다.강 당선인은 지역 통합과 균형발전의 중요성도 언급했다.그는 "지역 간, 이념 간 갈등을 넘어서는 시장이 되겠다"며 "마산·창원·진해 각 지역의 특성과 자존심을 살리면서 균형 있는 발전을 이뤄가겠다"고 말했다.이어 "청년의 손에서 창원의 미래가 시작될 수 있도록 미래세대에 대한 투자도 확대하겠다"고 덧붙였다.강 당선인은 "시민들과 함께 일자리 도시 창원의 새로운 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.