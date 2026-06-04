통일장관, 국제안보회의서 남북미중 4자대화·北 GTI 재가입 촉구

정동영 장관, 몽골 ‘울란바타르 대화’에서 특별연설

“北, GTI 구상 현실화 위해 정회원 재가입 촉구”

KakaoTalk_20260604_120014712_01 0 정동영 통일부 장관은 4일 몽골에서 개최된 '울란바타르 대화'에 참석해 영어로 특별연설을 했다./제공=통일부

몽골을 방문 중인 정동영 통일부 장관은 4일 동북아시아 평화 정착 방안으로 남·북·미·중 4자 대화와 북한의 광역두만개발계획(GTI) 재가입 등을 제안했다. 통일부 장관의 몽골 방문은 이번이 처음으로 몽골 정부의 초청으로 이뤄졌다.정 장관은 이날 몽골 울란바타르에서 열린 11차 '울란바타르 대화'의 영어 특별 연설을 통해 동북아시아에 새로운 '평화 정체성'을 구축해야 한다고 밝혔다. 이를 위해 남북 간 신뢰를 구축하고 한반도의 평화를 회복해야 한다고 강조했다. 울란바타르 대화는 동북아 안보 이슈를 포괄적으로 다루는 정례 국제회의로 2014년 민간 학술회의의 형태로 출범한 뒤 2017년부터 반관반민 1.5트랙 형태로 격상됐다. 북한은 2019년부터 이 행사에 참석하지 않고 있다.정 장관은 한반도 평화 구축을 위해 "우리는 대한민국, 조선민주주의인민공화국(DPRK), 미국과 중국 간 4자 대화를 할 수 있다"며 "이 틀을 확대해 몽골, 일본, 러시아를 포함한 다른 동북아시아 국가들도 함께 하도록 해야할 것"이라고 제안했다. 이어 정 장관은 "6자 회담의 9.19 공동성명 4조에 6개 당사국들은 동북아시아의 항구적인 평화와 안보를 증진시키기로 합의했다"며 "그 경험을 오늘날 현실에 적용하고 대화의 불꽃을 다시 지펴야 할 때"라고 강조했다.정 장관은 동북아시아의 공동 성장을 견인할 방안으로 GTI 틀 내에서의 협력 강화를 제안하기도 했다. 특히 GTI 회원국 간 협력을 통해 시베리아횡단철도, 중국횡단철도, 몽골횡단철도, 서울-베이징 고속철도 등 지역 철도망을 북극 항로와 연결하는 구상을 제안했다. 정 장관은 "교통망을 역내 시장 및 교역 흐름과 연결함으로써 유라시아 전역에 혁신적인 물류 네트워크를 구축할 수 있다"며 "이 구상들을 현실로 바꾸기 위해 조선민주주의인민공화국이 정회원으로서 GTI에 재가입할 것을 촉구한다. 그들은 이 구상의 가장 큰 수혜자가 될 것"이라고 말했다. 북한은 동북아 개발 및 경제협력 증진을 위해 출범한 다자협의체인 GTI의 초기 회원국이었다가 지난 2009년 탈퇴한 바 있다.정 장관은 "남북 간 신뢰를 다시 쌓고 '한반도 평화체제'를 제도화하며 동북아의 다자 대화를 진전시키는 등 세가지 축이 일제히 앞으로 나아간다면 우리는 동북아 전역에 새로운 평화 질서를 구축할 수 있다"고 말했다.정 장관은 울란바타르 대화 특별연설 이후 바트뭉흐 바트체첵(Batmunkh BATTSETSEG) 외교부 장관과 오흐나 후렐수흐(Ukhnaa KHURELSUKH) 몽골 대통령과 면담을 가졌다. 울란바타르 대화 참석차 지난 3일 출국한 정 장관은 6일 귀국할 예정이다.