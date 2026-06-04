통일장관, 국제안보회의서 남북미중 4자대화·北 GTI 재가입 촉구

“北, GTI 구상 현실화 위해 정회원 재가입 촉구”
정 장관은 이날 몽골 울란바타르에서 열린 11차 '울란바타르 대화'의 영어 특별 연설을 통해 동북아시아에 새로운 '평화 정체성'을 구축해야 한다고 밝혔다. 이를 위해 남북 간 신뢰를 구축하고 한반도의 평화를 회복해야 한다고 강조했다. 울란바타르 대화는 동북아 안보 이슈를 포괄적으로 다루는 정례 국제회의로 2014년 민간 학술회의의 형태로 출범한 뒤 2017년부터 반관반민 1.5트랙 형태로 격상됐다. 북한은 2019년부터 이 행사에 참석하지 않고 있다.
정 장관은 한반도 평화 구축을 위해 "우리는 대한민국, 조선민주주의인민공화국(DPRK), 미국과 중국 간 4자 대화를 할 수 있다"며 "이 틀을 확대해 몽골, 일본, 러시아를 포함한 다른 동북아시아 국가들도 함께 하도록 해야할 것"이라고 제안했다. 이어 정 장관은 "6자 회담의 9.19 공동성명 4조에 6개 당사국들은 동북아시아의 항구적인 평화와 안보를 증진시키기로 합의했다"며 "그 경험을 오늘날 현실에 적용하고 대화의 불꽃을 다시 지펴야 할 때"라고 강조했다.
정 장관은 동북아시아의 공동 성장을 견인할 방안으로 GTI 틀 내에서의 협력 강화를 제안하기도 했다. 특히 GTI 회원국 간 협력을 통해 시베리아횡단철도, 중국횡단철도, 몽골횡단철도, 서울-베이징 고속철도 등 지역 철도망을 북극 항로와 연결하는 구상을 제안했다. 정 장관은 "교통망을 역내 시장 및 교역 흐름과 연결함으로써 유라시아 전역에 혁신적인 물류 네트워크를 구축할 수 있다"며 "이 구상들을 현실로 바꾸기 위해 조선민주주의인민공화국이 정회원으로서 GTI에 재가입할 것을 촉구한다. 그들은 이 구상의 가장 큰 수혜자가 될 것"이라고 말했다. 북한은 동북아 개발 및 경제협력 증진을 위해 출범한 다자협의체인 GTI의 초기 회원국이었다가 지난 2009년 탈퇴한 바 있다.
정 장관은 "남북 간 신뢰를 다시 쌓고 '한반도 평화체제'를 제도화하며 동북아의 다자 대화를 진전시키는 등 세가지 축이 일제히 앞으로 나아간다면 우리는 동북아 전역에 새로운 평화 질서를 구축할 수 있다"고 말했다.
정 장관은 울란바타르 대화 특별연설 이후 바트뭉흐 바트체첵(Batmunkh BATTSETSEG) 외교부 장관과 오흐나 후렐수흐(Ukhnaa KHURELSUKH) 몽골 대통령과 면담을 가졌다. 울란바타르 대화 참석차 지난 3일 출국한 정 장관은 6일 귀국할 예정이다.