박완수 경남지사 “민생·미래산업·기후대응에 도정 역량 집중”

복귀 후 첫 간부 티타임 주재

“추가 채무 없는 지원금, 건전재정 성과”

0604박완수도지사_복귀후첫간부티타임(1) 0 6.3지방선거에서 재선에 성공한 박완수(중앙) 경남도지사가 4일 도청에서 간부들과 티타임 회의를 열고 도정 주요 현안을 점검했다./ 경남도

박완수 경남도지사가 민생 안정과 미래 신산업 육성, 기후위기 대응을 도정의 핵심 과제로 제시하며 적극적인 행정 추진을 주문했다.박 지사는 4일 도청에서 간부들과 티타임 회의를 열고 주요 현안을 점검하는 한편 향후 도정 운영 방향을 공유했다.이번 회의는 선거 기간 안정적인 도정 운영에 힘쓴 직원들을 격려하고 현장에서 수렴한 도민 의견을 도정에 반영하기 위해 마련됐다.박 지사는 먼저 최근 마무리된 도민 생활지원금 지급 상황을 점검하며 건전재정의 중요성을 강조했다.그는 "경남도가 재정을 효율적으로 운영해 추가 채무 없이 생활지원금을 지급할 수 있었다"며 "고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 서민과 취약계층을 위한 민생 안정 정책을 최우선으로 추진해 달라"고 말했다.미래 성장동력 확보를 위한 산업 육성 방안도 제시했다.박 지사는 기존 주력산업의 경쟁력을 높이는 동시에 피지컬 인공지능(AI), 소형모듈원자로(SMR), 콘텐츠·소프트웨어 산업을 미래 핵심 산업으로 육성하겠다는 방침을 밝혔다.이어 관련 부서에 산업 생태계 조성과 기반시설 확충에 행정 역량을 집중해 줄 것을 주문했다.기후위기 대응과 관련해서는 폭염 대책 마련과 행정체계 혁신의 필요성을 강조했다.박 지사는 "기후변화는 폭염뿐 아니라 생태계 변화와 각종 사회적 위험요인으로 이어지고 있다"며 "보건·안전 취약계층 보호를 포함한 여름철 폭염 종합대책을 빈틈없이 준비해야 한다"고 말했다.또 "환경 변화가 빠르게 진행되는 상황에서 행정도 사후 대응 중심에서 벗어나 선제적이고 능동적인 체계로 전환해야 한다"고 강조했다.박 지사는 "선거 기간 도민들께서 전해주신 의견을 잊지 않고 임기 동안 초심을 유지하며 도정에 임하겠다"며 "선거가 마무리된 만큼 모든 공직자가 도민과 지역 발전만 바라보며 적극적인 자세로 행정 혁신에 힘써 달라"고 당부했다.