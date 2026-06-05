HJ중공업, 1만TEU급 ‘바이오연료 추진 컨선’ 설계 인증 획득

4일 그리스 포시도니아서 인증 서명식

(사진)인증서명식 0 유상철 HJ중공업 대표이사(오른쪽), 조병삼 한국선급 전무가 4일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 포시도니아에서 선박 인증 서명식을 가진 뒤 기념촬영하고 있다. /HJ중공업

HJ중공업이 한국선급(KR)으로부터 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인을 획득했다.5일 HJ중공업에 따르면 유상철 대표와 조병삼 한국선급 전무는 4일(현지시간) 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열린 포시도니아에서 인증 서명식을 진행했다. 포시도니아는 노르웨이 노르쉬핑, 독일 함부르크 SMM과 함께 세계 3대 조선·해양 전시회로 꼽힌다.선박용 바이오연료는 기존 화석연료 기반 선박유에 식물·동물성 기름 등 바이오연료를 일정 비율로 혼합한 탄소 저감 연료를 말한다. 국제해사기구의 탄소배출 규제 강화와 함께 글로벌 환경규제가 확대되면서 해운업계를 비롯한 전 세계 주요 항만에서 사용량이 증가하며 친환경 대체 연료로 떠오르고 있다.포시도니아에 참석한 선주들 사이에서도 바이오연료에 대한 관심이 높아지면서 조선업계에서도 선제적 기술 확보와 시장 대응이 요구되고 있다.HJ중공업은 지난해 한국선급과 함께 자사가 건조 중인 1만TEU급 컨테이너선을 대상으로 바이오연료 추진 시스템을 적용해 연구 활동을 펼쳐 왔다. 지난달 기술개발을 마무리 짓고 이날 인증을 취득했다.이번 인증은 양 기관이 관련 규정과 안전 기준에 부합하는 기술적 타당성과 안전성을 공식 확인했다는 점에서 의미가 크다. 특히 HJ중공업은 향후 친환경 선박에 대한 추가 수주를, 한국선급은 국내에서 건조되는 선박의 친환경 전환을 촉진할 것으로 기대하고 있다.유상철 대표는 "바이오연료 추진 컨테이너선 기술개발을 통해 친환경선 시장에서 영업·수주 활동에 긍정적인 효과가 예상된다"며 "온실가스 감축을 위해서는 탈탄소 선박 건조가 필수적인 만큼 기술 경쟁력을 확보해 선주 신뢰를 쌓겠다"고 밝혔다.