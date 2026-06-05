통일장관, 몽골 대통령과 면담...“남·북·몽 3자 협력방안 모색” 제안

몽골 대통령, ‘울란바타르 대화’ 첫 장관급 인사 정 장관에 사의

정 장관, 한몽친선협회 의원 및 전 주북 몽골대사 간담회 소화

260605_대통령 예방-1(출처_몽골 대통령실) 0 정동영 통일부 장관은 4일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 면담을 가졌다./제공=몽골 대통령실

국제 안보회의인 '울란바타르 대화' 참석 차 몽골을 방문 중인 정동영 장관은 몽골 정부의 주요인사들을 만나 남·북·몽 3자 협력방안을 모색할 것을 제안했다. 몽골은 남과 북 모두에 상주 공관을 운영하고 있으며 한반도 평화 정착을 위해 적극적인 역할을 하겠다는 의지를 꾸준히 밝혀온 국가다.5일 통일부에 따르면 정 장관은 전날 울란바타르 대화 참석 이후 오흐나 후렐수흐 대통령 예방과 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관을 면담한 계기에 이 같은 협력 방안을 제시했다.정 장관은 "남북 모두와 우호협력 관계를 발전시켜 온 몽골은 한반도·동북아 평화공존을 위한 최적의 파트너"라며 "몽골이 울란바타르 대화 등에 북한이 참여하도록 지속 독려해 달라"고 요청했다. 그러면서 "앞으로 형제애를 바탕으로 남·북·몽 3자 협력방안을 모색해 나가자"고 말했다.후렐수흐 대통령은 정 장관이 울란바타르 대화에 참석한 첫 해외 장관급 인사라고 언급하며 특별연설을 수락해 준 점에 대해 사의를 표명했다. 특히 한몽 우호협력관계가 '황금시대'를 맞이하고 있다고 평가하면서 정부의 '한반도평화공존 정책'에 대한 확고한 지지를 표명했다.바트체첵 장관은 몽골의 '비핵무기지대', '제3의 이웃' 등 정책과 한국 정부의 한반도평화공존 정책 간 많은 접점이 있다고 언급하며 이에 대한 협력 의지를 강조했다.또한 양측은 상호 방문 편의 증진과 희토류탐사 및 개발, 보건의료 분야 협력 확대, 몽골 여성 정치 참여 증진을 위한 공적 개발 원조 등 양국 간 현안에 대한 의견도 교환했다.정 장관은 후렐수흐 대통령과 바트체첵 장관과의 면담을 비롯해 한몽 친선협회 소속 몽골 의회 의원들과의 면담, 전 주북 몽골 대사 간담회 등의 일정을 소화하며 한반도 문제에 대한 폭넓은 의견도 교환했다.앞서 정 장관은 4일 열린 울란바타르 대화 특별연설에서 동북아 평화 정착을 위해 남·북·미·중 4자 대화를 추진하고, 이를 몽골·일본·러시아 등이 참여하는 다자 대화로 확대하자고 제안했다. 또 북한의 광역두만개발계획(GTI) 재가입을 촉구하며 역내 철도망과 북극 항로를 잇는 물류 협력 구상도 제시했다.통일부는 "정 장관의 몽골 방문을 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 국제사회의 인식을 제고했다"며 "이를 바탕으로 몽골 등 국제사회와 한반도 평화 증진을 위한 실질적 협력 방안을 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다. 몽골 방문을 위해 지난 3일 출국한 정 장관은 6일 귀국할 예정이다.