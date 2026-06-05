삼성중공업, 캐나다 ‘시더 FLNG’ 진수…세계 최초 FLNG 3기 동시 건조

5일 거제조선소서 진수식 개최

글로벌 LNG 생산설비 핵심거점 도약

1. 참석자들이 시더FLNG 진수 시작을 알리는 버튼을 누르고 있다 0 이동현 삼성중공업 해양사업본부장(오른쪽)이 5일 거제조선소에서 주요 관계자들과 시더FLNG 진수 시작을 알리는 버튼을 누르고 있다. /삼성중공업

3. 캐나다 시더(Cedar) FLNG가 도크 내에서 건조 중인 모습. 0 삼성중공업 거제조선소에서 캐나다 시더(Cedar) FLNG가 건조 중인 모습. /삼성중공업

삼성중공업이 캐나다 브리티시컬럼비아주 키티마트 연안에 투입될 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) '시더(Cedar) FLNG' 진수에 성공했다. 현재 삼성중공업 거제조선소에서는 세계 최초로 FLNG 3기가 동시에 건조되고 있다. 글로벌 FLNG 생산 거점으로서의 위상을 강화하는 모습이다.삼성중공업은 5일 거제조선소에서 시더 FLNG 진수식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 이동현 삼성중공업 해양사업본부장(부사장)과 스튜어트 테일러 펨비나 파이프라인 수석상임고문, 브렛 베이커 블랙앤비치 프로젝트 디렉터 등 주요 관계자 70여명이 참석했다.시더 FLNG는 육상에서 공급받은 천연가스를 액화·저장·하역할 수 있는 연안형 FLNG다. 선체 면적은 축구장 약 2.5배 규모이며 진수 중량만 약 5만톤에 달하는 초대형 해양플랜트다.삼성중공업은 진수 이후 2000~7000톤 규모 상부 플랜트(Topside) 모듈 제작 및 탑재, LNG 화물창 작업, 시운전 등을 거쳐 2028년 상반기 최종 인도할 예정이다.삼성중공업은 거제조선소에서 말레이시아 페트로나스의 'ZLNG', 이탈리아 ENI의 '코랄 노르트 FLNG', 캐나다 '시더 FLNG' 등 대형 FLNG 3기를 동시에 건조하고 있다.대형 FLNG 3기가 단일 조선소에서 동시에 건조되는 것은 세계 최초다. 삼성중공업이 FLNG 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보했다는 평가가 나온다.삼성중공업은 설계·구매·생산 데이터를 통합 관리하는 'S-EDH(엔지니어링 데이터 허브)'를 기반으로 디지털 전환(DX), 인공지능(AI), 로봇 기술을 결합한 '3X(DX·AX·RX)' 전략을 추진하고 있다. 복잡한 해양플랜트 공정을 표준화하고 생산 효율성을 높여 스마트 조선소 전환에 속도를 내고 있다.이동현 삼성중공업 해양사업본부장(부사장)은 "시더 FLNG의 성공적 진수와 세계 최초 FLNG 3기 동시 건조는 삼성중공업 스마트 조선소의 제조 혁신 성과"라며 "3X 전환의 퍼스트 무버로서 미래형 스마트 조선소 고도화에 속도를 높여 'FLNG 양산 시대'에 완벽히 대응해 나가겠다"고 말했다.