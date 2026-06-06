장동혁 “투표용지 부족 사태, 국조·특검해야…자유민주주의 파괴행위”

장동혁, "투표용지 부족 사태는"<YONHAP NO-3140> 0 국민의힘 장동혁 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 6일 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족' 논란과 관련해 국정조사와 특별검사(특검) 도입을 촉구했다.장 대표는 이날 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 "단순한 실수로 치부하거나 몇 사람 옷 벗고 넘어갈 문제가 아니다"라며 "국정조사와 특검을 통해 철저하게 수사해야 한다"고 밝혔다.장 대표는 "투표용지 부족 사태는 국민의 참정권을 박탈한 중대한 자유민주주의 파괴행위"라며 "투표권을 침해받은 유권자의 수는 훨씬 많을 것"이라고 비판했다.이어 "출구조사 발표 이후에도 투표가 계속되면서 자유선거의 가장 기본적인 원칙이 무너졌다"며 "철저한 통제 하에 이송돼야 할 투표용지가 쇼핑백에 담겨 이송됐다. 처음부터 끝까지 부실이고 불법"이라고 지적했다.또 "개표를 중지해야 할 상황에서 경찰을 동원해 시민들을 무참히 짓밟고 투표함을 강제로 꺼내갔다"며 "참관인도 없이 투표함을 이송하고, 참관인의 권리를 제대로 보장하지 않은 상태에서 개표를 하고 '선거 종료' 선언까지 했다"고 꼬집었다.노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장이 전날 사퇴의사를 밝힌 것에 대해선 "물러나는 것으로 끝낼 수 없는 일"이라며 "중앙선거위원 전원과 각 지역의 선관위원장과 선관위원들 모두 책임을 져야할 것"이라고 강조했다.아울러 선거관리 체계 전반에 대한 개혁 필요성도 강조했다. 장 대표는 "선관위는 자신들의 손에 개혁을 맡길 수준을 넘었다"며 "여야는 물론 전문가와 국민이 함께 참여해 선관위 개혁 방안을 논의하는 '범국민 개혁 기구' 구성을 제안한다"고 했다.그러면서 "이재명과 더불어민주당은 국민적 분노에 답을 내놓아야 한다"며 "계속 귀를 막고 버틴다면 국민의 분노가 정권의 종말을 불러올 것"이라고 덧붙였다.