與 “국힘, 투표용지 사태 수습보다 정쟁에 몰두…원 구성 협조해야”

확성기 들고 발언하는 국민의힘 장동혁 대표<YONHAP NO-4956> 0 국민의힘 장동혁 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착, 확성기를 들고 발언하고 있다. /연합

더불어민주당은 6일 6·3 지방선거 과정에서 발생한 '투표용지 부족 사태'를 고리로 한 국민의힘의 공세에 대해 "사태 수습보다 정쟁에 몰두하고 있다"고 비판했다.전수미 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "헌법기관의 과오를 빌미로 민주주의 근간을 흔들고 사회적 균열을 조장한다면 국민의 엄중한 심판을 받을 것"이라며 이같이 밝혔다.전 대변인은 "6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 훼손한 엄중한 사안"이라며 "당정은 헌법기관의 과오를 철저히 도려내고 국민 주권을 지키기 위해 이미 신속하게 움직이고 있다"고 강조했다.전 대변인은 "단, 국정조사를 포함한 실질적인 진상규명을 위해서는 국회 원 구성이 최우선 과제인 만큼 국민의힘은 신속한 원구성에 즉각 협조해야 한다"고 촉구했다.민주당은 국민의힘이 국정조사와 특별검사(특검) 도입을 요구하면서도 정작 국회 원 구성에는 협조하지 않고 있다고 지적했다.전 대변인은 "장동혁 대표는 정부와 여당이 이미 진상규명 가능성을 열어두었음에도 비판을 위한 비판만 하며 국민을 자극하고 있다"며 "정작 진상규명을 위한 원 구성에는 협조하지 않으면서 국정조사와 특검만 소리 높여 주장하는 행태야말로 앞뒤가 맞지 않는 모순된 정치공세에 불과하다"고 꼬집었다.또 장 대표가 재선거를 요구하는 시위대에게 '목숨 걸고 싸우겠다'고 발언한 것을 겨냥해 "제1야당 대표로서 도를 넘은 처사"라며 "6월 내에 원 구성을 완료해 국회 안에서 신속히 국정조사와 특검을 추진하자는 당정의 요구는 외면한 채 장외에서 '정권의 종말'을 운운하며 선거 결과 자체를 부정하는 것은 전혀 다른 문제"라고 비판했다.오세훈 서울시장을 향한 비판도 이어졌다. 전 대변인은 "오 서울시장 역시 사태의 본질을 왜곡하며 이재명 대통령에게 화살을 돌렸다"며 "헌법상 독립기관인 중앙선거관리위원회의 행정적 잘못을 두고 '모두 대통령 책임'이라고 주장하는 것은 악의적인 정치 프레임"이라고 지적했다.그러면서 "권력분립이라는 헌법의 기본 상식조차 외면한 채 사사건건 대통령을 끌어들이는 '기승전 대통령 탓'은 비겁한 구태정치"라고 덧붙였다.