박수현 당선인, 김태흠 지사 등에 통합 메시지

현수막에 "~님 지난 4년 수고많으셨습니다"

핵심정책들 계승-확장하겠다는 의지 보여

박수현 당선 현수막 0 내포신도시에 걸린 박수현 당선인 현수막./최정현 기자

박수현 충남도지사 당선인이 전 도지사들의 정책에 대한 계승 및 수정·보완 등 통합 의지를 밝히며 민선9기 출범 준비에 나섰다.특히 당선사례 현수막 문구에 단순히 지지자와 도민을 향한 감사의 뜻을 넘어 함께 경쟁했던 김태흠 후보(현 충남지사)에 대한 예우와 배려를 담아 화합의 의지를 드러냈다.실제로 박 당선인의 현수막에는 "김태흠 지사님, 지난 4년 수고 많으셨습니다"라는 문구와 함께 "더 새로운 충남으로 도민과 함께 가겠습니다"라는 내용이 담겼다.김 지사에 대한 문구는 박 당선인이 직접 챙긴 것으로 전해지고 있다.그동안 박 당선인은 마디와 마디를 통해 가장 빠르고 곧게 자라는 대나무를 예로 들며 양승조 전 지사의 '복지충남'과 김태흠 지사의 '힘쎈충남' 모두를 계승·확장·수정·보완하겠다는 의지를 보여 왔다.특히 이번 지방선거를 통해 나타난 220만 충남도민의 표심은 좌우를 넘어선 견제와 균형 그리고 통합에 있다는 점을 분명히 인식하고 민선9기 충남도정의 중요한 가치로 여기겠다는 의지를 밝힌 것으로도 해석되고 있다.박 당선인은 지난 2일 충남도청 프레스센터에서 가진 기자회견에서도 이재명 정부와 마찬가지로 보수와 진보의 낡은 틀을 넘어, 국민과 도민의 삶이 어떻게 하면 더 나아질 수 있을까를 고민하는 실용주의적 도정을 펼칠 것을 약속한 바 있다.이런 가운데 박 당선인은 이번 주말 동안 가칭 '새로운 시선 위원회(또는 담대한 설계 위원회)' 인선에 집중하는 등 민선9기 구상에 본격 착수했다.박 당선인은 5일 페이스북을 통해 민주당 지도부에 '6·3 지방선거 평가 및 백서발간위원회 구성'을 촉구한 뒤 "아전인수·이전투구·손가락질이 아니라, 질서 있는 평가를 통한 미래방향 제시로 집권여당다운 모습을 보여 달라"고 촉구했다.그러면서 "선거기간 중 3권의 수첩에 도민의 목소리를 빼곡하게 적었다. 그 3권의 수첩을 '충남수첩'이라고 이름 붙였다.130여 차례의 정책간담회와 협약식, 현장에서 들려주신 그 많은 말씀들을 어떻게 실현할지 너무나 무겁다"며 "충남수첩은 3권이지만 그 무게는 3톤"이라고 덧붙였다.