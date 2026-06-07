한성숙 총리 지명에 경제계 “혁신 리더의 귀환” 환영

중기·소상공인·벤처·여성·이노비즈·메인비즈협회, "AI 대전환·민생 경제 회복 적임자"

1 0 한성숙 중기부 장관.

한성숙 전 중소벤처기업부 장관의 신임 국무총리 후보자 지명에 대해 대한민국 경제계가 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 경제 단체들은 7일 한 후보자가 장관 재임 시절 보여준 현장 소통 능력과 디지털 혁신 역량을 높이 평가하며, 대한민국 경제의 재도약과 혁신 생태계 조성을 이끌 최적의 인선이라고 입을 모았다.중소기업중앙회는 한 후보자가 정보기술(IT) 업계에서의 경험을 바탕으로 업종별 인공지능(AI) 지원 사업 신설과 스마트공장 기초예산 복원 등 중소기업의 디지털 도약을 주도해 온 점을 높이 평가했다. 또한 납품대금 연동제 도입과 불공정 거래 시정 등 상생 환경 조성에 앞장서 온 만큼, 3고(고금리·고물가·고환율) 등 복합 경제 위기를 극복하고 중소기업과 직접 소통하며 민생 기반 성장을 이끌 적임자로 기대했다.소상공인연합회 또한 한 후보자가 150여 회가 넘는 현장 간담회를 통해 소상공인 정책을 성장 중심으로 재편하고, 케이(K)뷰티 수출 확대·납품대금 연동제 확대 등 뚜렷한 성과를 남긴 점을 높이 샀다. 특히 지난 4월 중동전쟁 발발 당시 신속한 원부자재 공급 대책을 수립하는 등 소상공인 사회안전망 구축과 AI 전환을 진두지휘하며 두터운 신망을 얻어온 점을 강조했다.한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회) 역시 한 후보자가 중소기업의 경쟁력 제고와 민간 중심의 혁신 성장을 위해 노력해 온 점을 평가하며, 복합 위기 속에서 기업하기 좋은 환경을 조성해 달라고 당부했다. 한국여성경제인협회는 한 후보자를 민간의 실용성과 혁신성을 정책에 녹여낸 검증된 리더로 평가하며, 20년 만의 여성 총리 탄생을 계기로 AI 대전환 시대에 포용적인 국정 운영을 펼쳐달라고 기대했다.벤처기업협회는 한 후보자를 민간 혁신의 현장을 깊이 이해하는 '실전형 리더'로 정의했다. 협회는 장관 재임 기간 정책의 무게중심을 보호에서 성장으로 성공적으로 전환해 역대 최대 규모의 벤처펀드 결성 성과를 낸 점을 높이 평가하며, 규제 합리화와 코스닥 정상화 등 벤처 생태계의 숙원 과제를 국가 어젠다로 격상해 추진해 줄 것을 주문했다.이노비즈협회 또한 이번 지명이 기술 혁신 선도국가 도약을 위한 결정적 계기가 될 것이라며, 인공지능 전환(AX) 대격변기에 한 후보자의 리더십이 이노비즈기업의 과감한 투자와 글로벌 시장 진출의 든든한 마중물이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.이들 경제 단체는 공통으로 한 후보자가 민간과 정부를 잇는 '연결의 리더십'을 발휘해 민간의 도전이 정당하게 보상받는 환경을 만들어 줄 것을 당부했다.