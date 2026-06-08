李 “노동소득 50% 세금내는데 투기 소득 왜 깎아줘야 하나”

다주택자 '징벌적 과세'·대출 옥죄기 예고 "2000조 가계부채는 폭탄 돌리기"

"보수정권 집값 올라라 고사 지내도 안 오르다 개혁정부 때 폭등…선입관 생겨"

이재명 대통령 기자회견 바라보는 시민들 0 아시아투데이 송의주 기자 = 8일 서울역 대합실에서 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견 생방송이 나오고 있다.

이재명 대통령은 8일 부동산 시장 상황과 관련해 "열심히 일해서 번 돈은 세금을 절반 가까이 내는데, 투기 소득은 왜 그렇게 많이 깎아줘야 하느냐"며 다주택자 등 투기 수요에 대한 세제 개편을 예고했다. 아울러 2000조원에 달하는 가계부채를 '폭탄 돌리기'에 비유하며 대출 규제를 시사했다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 '대통령 취임 1주년 기자회견 및 정책 토론'에서 이같이 밝혔다. 그는 "모든 국가 자산과 역량이 부동산에 잠겨 있어 자본이 생산적 영역에 투입되지 못하고 있다"며 "일하는 것보다 빚내서 집을 사두는 게 훨씬 많은 수익을 주다 보니 근로 의욕을 훼손하고 경제 구조를 통째로 왜곡했다"고 비판했다.그러면서 서구권 수준의 보유세 강화를 제시했다. 이 대통령은 "월급을 타면 일정 수준을 넘어갈 경우 소득의 거의 절반 가까이 세금으로 내는데, 투기했다고 뭘 깎아주느냐. 우리나라는 보유세가 대체로 낮아 집을 많이 사모아도 부담이 별로 없다"며 "투기 목적으로 가진 주택에 대한 부담을 늘려 시장에 나오게 하고, 부동산에 대한 기대 수익률을 낮춰야 한다"고 강조했다.이 같은 투기 근절 기조에 더해 주택 공급 확대 방안까지 묶어 종합대책을 내놓을 계획도 공개됐다. 이 대통령은 "2022년부터 3년 동안 주택 공급이 거의 절반 가까이 확 줄었다"며 "신축이든 재건축·재개발이든 속도를 내서 공급을 늘리겠다. 이런 세제·금융·규제·공급 방안을 조만간 정리해 내년 예산안 시기인 7월쯤 한꺼번에 발표할 것"이라고 덧붙였다.특히 이 대통령은 무리한 대출을 통해 실행하는 이른바 '영끌' 투기에 대해서는 국가 경제의 뇌관이 될 수 있다고 경고했다. 이 대통령은 "남의 돈으로 부동산 투기를 하는 건 언젠가 금융기관의 대형 사고로 이어질 수 있다"며 "대한민국처럼 부동산 담보 대출이 많은 나라가 없는데, 이는 수건돌리기나 어느 순간 터질 폭탄 돌리기와 같다"고 진단했다. 이어 "민간 부채가 2000조원을 넘어가고 있어 이자가 1%만 올라도 난리가 날 상황"이라며 "국가 경제에 도움이 되지 않는 신용대출과 담보대출을 줄여야 한다"고 금융 규제 강화 방침을 시사했다.한편, 이 대통령은 최근 끝난 6·3 지방선거(서울시장 선거 등)에서 부동산 민심이 악영향을 미쳤다는 평가에 대해서도 반박했다. 이 대통령은 역대 정권의 집값 흐름을 언급하며 "보수 정부에서는 부동산값을 올리려고 담보도 풀어주고, 이자율도 낮추고 빚내서 집 사라고 고사를 지내는데도 안 오른다"며 "그러다 그게 몇 년 동안 쌓이고 쌓여 개혁 정부가 들어서면 그때 확 올라가는데, 몇 번 경험이 쌓이다 보니 아무 관계도 없지만 이상한 선입관이 생겨났다"고 주장했다. 이어 "부동산 가격 때문에 선거에 나쁜 영향을 미쳤다고 따지면, 차라리 좋은 영향이 더 많았을 것"이라고 자평했다.