李대통령 “투표용지 부족 사태, 어처구니 없는 일…문제 지적 청년들 존경”

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-3697> 0 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합

이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "어처구니 없는 일"이라고 비판했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 "첨단, 모범적 민주국가를 한순간에 깡그리 망가뜨린 것"이라며 이같이 밝혔다.이 대통령은 "민주주의 발전도가 낮은 국가들이 봐도 투표지가 없어서 투표를 못했다고 하면 상상하기 어려운 일"이라고 지적했다.이 대통령은 부정선거론에 대해선 선을 그었다. 이 대통령은 "부정선거론이랑 뒤섰여 있는데 전혀 다르다"며 "정치적 목적을 갖고 명백히 사실이 아닌 것을 세뇌와 선동을 통해 세력화의 수단으로 삼는 것과 투표를 못 할 수 있다고 문제를 제기 하는 것은 완전히 차원이 다르다"고 강조했다.특히 이 대통령은 "문제를 지적하는 청년들이 귀하고 존경할 만하다"며 "청년들이 문제를 제기하는 과정을 보면서 나도 민감도가 많이 떨어져 있는 것 아닌가 생각했다"고 말했다.또 "선관위는 헌법상 독립기관이다. 감사원의 감사도 못 받는 걸로 결정이 났다. 행정부도 아무 말 못 한다. 일체 관여를 하면 안된다"며 "범죄 혐의가 있는 것은 아닌지 최소한 진상은 밝혀야 한다"고 했다.