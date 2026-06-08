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李대통령 “투표용지 부족 사태, 어처구니 없는 일…문제 지적 청년들 존경”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 08. 12:12

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발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-3697>
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합
이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "어처구니 없는 일"이라고 비판했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 "첨단, 모범적 민주국가를 한순간에 깡그리 망가뜨린 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "민주주의 발전도가 낮은 국가들이 봐도 투표지가 없어서 투표를 못했다고 하면 상상하기 어려운 일"이라고 지적했다.

이 대통령은 부정선거론에 대해선 선을 그었다. 이 대통령은 "부정선거론이랑 뒤섰여 있는데 전혀 다르다"며 "정치적 목적을 갖고 명백히 사실이 아닌 것을 세뇌와 선동을 통해 세력화의 수단으로 삼는 것과 투표를 못 할 수 있다고 문제를 제기 하는 것은 완전히 차원이 다르다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 "문제를 지적하는 청년들이 귀하고 존경할 만하다"며 "청년들이 문제를 제기하는 과정을 보면서 나도 민감도가 많이 떨어져 있는 것 아닌가 생각했다"고 말했다.

또 "선관위는 헌법상 독립기관이다. 감사원의 감사도 못 받는 걸로 결정이 났다. 행정부도 아무 말 못 한다. 일체 관여를 하면 안된다"며 "범죄 혐의가 있는 것은 아닌지 최소한 진상은 밝혀야 한다"고 했다.
김동욱 기자

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