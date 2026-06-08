‘15경기 연속 안타’ 이정후, MLB 커리어 최장 기록 또 경신

선취 타점·도루까지 맹활약

타율 0.323에 타격왕 경쟁

Giants Cubs Baseball 0 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 7일(현지시간) 시카고 컵스와의 원정경기에서 1회부터 적시타를 날리며 15경기 연속 안타를 기록했다. /AP·연합

이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 또 한 번 불을 뿜었다. 메이저리그 데뷔 후 개인 최장 연속 경기 안타 기록을 15경기로 늘리며 절정의 타격감을 이어갔다.이정후는 7일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 2026 메이저리그 원정경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 이어진 연속 경기 안타 행진을 15경기로 늘리며 자신의 MLB 커리어 최장 기록을 다시 경신했다.첫 타석부터 존재감을 드러냈다. 1회초 2사 1, 2루에서 컵스 선발 제이미슨 타이온의 144㎞ 커터를 받아쳐 중전 적시타를 터뜨렸다. 2루 주자 라파엘 데버스가 홈을 밟으며 샌프란시스코는 선취점을 올렸고, 이정후는 곧바로 2루 도루에도 성공했다. 시즌 2호 도루다.이후 추가 안타는 나오지 않았다. 3회와 6회에는 하비에르 아사드를 상대로 모두 2루수 땅볼에 그쳤고, 9회에는 다니엘 팔렌시아의 슬라이더를 정확히 공략했지만 중견수 정면으로 향하며 아쉬움을 남겼다.연속 안타를 뽑은 이정후는 시즌 타율 0.323(220타수 71안타)을 기록하며 규정타석을 채운 타자 가운데 메이저리그 전체 타율 공동 4위를 유지했다. 현재 진행 중인 메이저리그 최장 연속 안타 기록 역시 이정후의 몫이다. 한국인 빅리거 최다 연속 안타 기록인 추신수의 16경기에도 단 1경기 차로 다가섰다.샌프란시스코는 팽팽한 투수전 끝에 연장 승부치기에서 웃었다. 1-1로 맞선 10회초 무사 2루에서 맷 채프먼이 중전 적시타를 터뜨리며 결승점을 뽑았고, 마무리 딜런 스미스가 10회말을 무실점으로 막아내며 2-1 승리를 지켰다. 컵스 원정 3연전을 2승 1패 위닝시리즈로 마친 샌프란시스코는 최근 상승세를 이어갔다.최근 이정후의 상승세는 단순한 타격감 이상의 의미를 갖는다. 시즌 초반 장타 생산에 초점을 맞췄던 모습과 달리 최근에는 스트라이크존 관리와 콘택트 능력이 한층 안정됐다. 유리한 카운트에서는 적극적으로 스윙하고, 불리한 상황에서는 끈질기게 승부를 이어가는 모습을 보여주고 있다.특히 좌우 투수를 가리지 않고 안타를 생산하는 점이 인상적이다. 최근 15경기 동안 다양한 유형의 투수들을 상대로 꾸준히 출루하며 공격의 연결고리 역할을 해내고 있다. 빠른 배트 컨트롤과 넓은 타구 분포가 살아나면서 상대 수비 시프트의 영향을 최소화하고 있다. 중심타선 배치 이후 해결사 역할까지 수행하며 팀 내 비중도 커지고 있다.샌프란시스코가 시즌 내내 고전하는 상황에서도 이정후는 리그 정상급 타율을 유지하며 팀 공격을 이끌고 있다. 이정후는 다음날 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 추신수가 갖고 있는 한국인 메이저리거 최다 연속 안타 타이 기록에 도전한다.