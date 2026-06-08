현대엘리베이터설치, 안전보건경영시스템 ‘ISO 45001’ 인증 취득

승강기 설치 현장 안전관리 역량 인정받아

clip20260608154437 0 황학구 현대엘리베이터설치 대표이사(왼쪽)와 송지영 한국품질재단 대표가 지난달 27일 서울시 송파구 한국품질재단 본사에서 열린 '현대엘리베이터설치 ISO 45001 인증 수여식'에서 기념 촬영을 하고 있다. /현대엘리베이터설치

현대엘리베이터 자회사인 현대엘리베이터설치가 안전보건경영시스템 국제표준 ISO 45001 인증을 취득했다.8일 현대엘리베이터설치에 따르면 회사가 지난달 27일 취득한 ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 인증이다. 사업장 위험요인을 식별·평가하고 이를 개선할 수 있는 체계를 갖췄는지 평가한다.현대엘리베이터설치는 인증 취득을 통해 본사·현장을 아우르는 안전보건 관리체계를 국제표준으로 정비했다. 승강기 설치 현장을 반영해 고소 작업, 중량물 취급 등 위험 작업에 대한 예방·관리를 강화했다.또 잠재적 위험요인을 사전 발굴해 개선하는 자율안전 예방체계를 구축했다. 이를 통해 법규 준수를 넘어 국제 기준에 부합하는 안전 관리 역량을 인정받게 됐다는 설명이다.현대엘리베이터설치는 인증을 계기로 근로자 안전 확보와 중대재해 예방 활동을 강화할 계획이다. 중대재해처벌법·산업안전보건법 등 법령 요구 수준이 높아지는 상황에서 체계적인 안전보건경영시스템을 통해 위험을 차단할 방침이다.황학구 현대엘리베이터설치 대표이사는 "ISO 45001 인증 취득은 고객·임직원의 안전과 건강을 최우선 가치로 삼아온 결과"라며 "현장에서 안전성을 체감하도록 책임있게 실천해 나가겠다"고 말했다.