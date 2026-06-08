닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

북중 핵문제 논의 여부 질의에 中 원론적 입장 피력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002724

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 06. 08. 19:22

Advertisements

Advertisements

외교부 대변인 입장 피력
한반도 정책 연속성 유지
시진핑 방북 계기 관심 집중
중국 외교부가 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 8일 방북을 계기로 북중이 북한의 핵 문제를 논의할 것인지의 여부에 대해 즉답을 피한 채 원론적 입장만을 거듭 피력했다.

clip20260608191613
린젠 중국 외교부 대변인. 8일의 북중 정상회담에서 핵문제가 논의될 것인지의 여부에 대한 질문에 원론적 입장만 피력했다./중국 외교부.
린젠(林劍) 외교부 대변인은 8일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 이날 북한을 찾은 시 주석이 김정은 국무위원장과 핵 문제를 논의할 것인지를 묻는 질문에 "한반도 문제에 대한 중국 측의 입장과 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다"고 말했다.

이어 중국이 여전히 북한의 비핵화를 추진하고 있느냐는 질문에도 별다른 언급을 하지 않은 채 "시 주석의 북한 국빈 방문에 대해서는 적시에 발표할 예정이니 계속 지켜봐 달라"고만 전했다.

외교부는 이에 앞서 지난 5일에도 시 주석이 방북 기간 북한 측과 비핵화 문제를 논의할지 여부에 대해 "한반도의 평화와 안정을 유지하는 것은 지역 국가들의 공동 이익에 부합한다. 국제사회의 공통 기대"라면서 "당사국이 정치적 해결을 통해 건설적 노력을 기울이기를 바란다"고만 답한 바 있다.

베이징 외교 소식통들의 전언에 따르면 미국과 중국은 지난달 14∼15일 열린 양국 정상회담에서 북한 비핵화라는 공동 목표를 재확인한 것으로 알려지고 있다. 미 백악관이 공개한 자료를 보면 분명 그랬다고 단언해도 괜찮다. 하지만 중국은 지난달 19∼20일의 중러 정상회담 이후 발표한 공동성명에서는 비핵화 문제를 언급하지 않았다. 그저 대북 제재 반대 입장만 강조했다.

때문에 일각에서는 중국이 이번 방북을 조율하는 과정에서 비핵화 의제를 수용할 수 없다는 북한의 의중을 최소한 묵인 내지 양해했을 가능성이 없지 않다는 관측도 나오고 있다. 북한의 비핵화를 사실상 포기했다는 얘기도 될 수 있다.

시 주석은 이날 2019년 6월 이후 7년 만에 방북해 1박2일 동안의 국빈 방문 일정을 시작했다. 환영식이 끝난 직후에는 금수산영빈관에서 김 위원장과의 정상회담도 진행했다. 북중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 초 중국의 전승절 80주년 기념 행사 참석을 위해 김정은 위원장이 베이징을 찾은 이후 9개월 만에 이뤄졌다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

LNG로 승부수 띄운 정원주號 대우건설, 제2 나이지리아로 ‘모잠비크’ 낙점

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV