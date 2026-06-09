현대차 아이오닉 5, 상품성 UP·가격 DOWN…최대 160만원 인하

보조금 반영 시 롱레인지 모던 4500만원대 구매 가능

테일게이트 비상램프·100W USB 충전 포트 등 추가

(사진2) 2027 아이오닉 5 0 2027 아이오닉 / 제공=현대차

현대자동차가 전체 트림 구성을 변경하고 가격 경쟁력을 확보한 '2027 아이오닉 5'를 출시했다. 이번 아이오닉 5의 모든 트림은 테일게이트 비상램프를 추가하고 프리미엄 트림부터 100W USB 충전 포트를 기본 적용했다.9일 현대차에 따르면 롱레인지 모델은 5개 트림(E-Lite·모던·프리미엄·인스퍼레이션·N Line)으로 재편하고 스탠다드 모델은 1개 트림(E-Value+)으로 통합·운영한다. 모던은 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화한 트림으로 판매 가격이 160만원 인하됐다.기존 프레스티지 트림의 사양을 최적화한 프리미엄 트림은 90만원 인하됐다. 인스퍼레이션은 고급 안전·편의 사양이 기본 적용된 최상위 신규 트림으로 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조 2 등으로 구성된 '파킹 어시스트'와 동승석 전동시트, 2열 전동 슬라이딩 시트 등으로 구성된 '컴포트 플러스'가 기본 적용됐다.판매가격은 전기차 세제혜택 후 기준 스탠다드 E-Value+ 4735만원, 롱레인지 E-Lite 5064만원·모던 5825만원·프리미엄 5825만 원·인스퍼레이션 6150만 원·N Line 5945만원이다. 서울시 기준으로 롱레인지 모던 트림의 경우 정부·지자체 보조금을 고려하면 4500만원대에 구매할 수 있을 것으로 보인다.한편 현대차는다음달 말까지 2027 아이오닉 5를 구매 고객 중 200명을 추첨해 디스플레이 테마 1종 구매권을 증정한다. 또한 이달 14일까지 이벤트 페이지에서 설문조사를 작성하면 추첨을 통해 오키나와에서 아이오닉 5, 코나 일렉트릭 렌트 시 사용 가능한 13만원 상당의 쿠폰을 제공한다.이밖에도 현대차는 출시 이후 지금까지 국내에서 10만대 이상 판매된 아이오닉 5를 10만원 대에 만나볼 수 있는 현대 EV 부담 Down 프로모션을 운영 중이다. 현대차 관계자는 "상품성과 합리성을 동시에 갖춘 2027 아이오닉 5를 통해 고객에게 한층 높은 만족도를 제공할 것"이라고 말했다.