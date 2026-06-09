LG CNS, 앤트로픽 기업용 AI ‘클로드 엔터프라이즈’ 도입

[사진] LG CNS 본사 전경 (2) 0 /LG CNS

LG CNS가 글로벌 AI 기업 앤트로픽과 '클로드 엔터프라이즈' 도입 계약을 체결했다. 이번 계약은 LG그룹 전 계열사에 적용 가능한 통합 계약 형태로, LG CNS는 그룹 차원의 AX 가속화를 본격 추진할 계획이다.9일 LG CNS에 따르면 클로드는 높은 수준의 추론 능력과 강력한 보안성, 긴 문서를 처리하는 성능이 강점인 기업용 AI 모델이다. 기업 내부 시스템과 연계한 AI 에이전트 구축 및 코딩, 협업 등 업무 효율 향상에 초점을 맞춘 기능들을 통해 기업의 AX를 지원하는 모델로 평가받는다.이번 계약을 통해 LG CNS는 전사 임직원이 사용할 수 있도록 클로드를 오픈하고, 개발을 비롯한 다양한 업무 전반에서 AI 기반의 생산성 혁신을 본격 추진한다. 이후 LG그룹사와 외부 기업을 대상으로 클로드의 도입부터 활용까지 전 과정을 지원하며 AX 사업을 더욱 확대할 계획이다.LG CNS는 지난 2023년 LG테크놀로지벤처스를 통해 앤트로픽에 지분 투자를 단행하고, 클로드를 국내 기업 고객에 최적화된 형태로 제공하는 등 협력 관계를 이어오고 있다. 앞으로도 앤트로픽과의 긴밀한 협업을 확대하며 기업 환경에 최적화된 AX 서비스를 지속 고도화해 나갈 예정이다.LG CNS는 다양한 생성형 AI를 사내에 적용하며 맞춤형 AI 활용 체계를 고도화하고 있다. 임직원들이 업무 목적과 활용 환경에 따라 클로드를 비롯해 LG AI연구원의 챗엑사원 등 다양한 AI를 활용할 수 있는 멀티 AI 체계를 한층 강화하고 있다.김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장은 "앤트로픽과의 협력은 국내 기업 환경에 최적화된 AX 혁신 모델을 본격화하는 중요한 계기"라며 "LG CNS의 AX 역량과 앤트로픽의 AI 기술력을 결합해 국내 기업 고객의 AX 혁신을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.