인수위 없이 출발하는 민선 9기 속초시…예산 절감·행정 연속성에 방점

인수위 구성 없이 공백 없는 시정 전개하며 행정 연속성·내실 확보

시정구호 계승으로 수천만원 예산 절감… 민생 안정 위한 사업 투입

1. (관련) 6월 8일 월례조회에서 주요 방침 설명하는 이병선 속초시장 (1) 0 이병선 속초시장이 8일 월례조회에서 주요 방침을 설명하고 있다./속초시

민선 9기 속초시가 인수위원회를 구성하지 않고 시정 운영에 들어간다. 행정 공백을 최소화하고 민생 현안 대응에 행정력을 집중하기 위한 결정이다.9일 속초시에 따르면 이병선 시장은 그동안 행정의 연속성을 강조해 왔으며, 새로운 조직 구성에 따른 행정력 분산을 줄이고 주요 현안 사업을 차질 없이 추진하는 데 중점을 둘 방침이다.민선 9기 시정구호는 민선 8기와 같은 '시민은 하나로, 속초는 미래로'를 유지하기로 했다.시는 해당 구호에 시민 화합과 지역 발전의 의미를 담았다고 설명했다. 또한 동서고속화철도와 동해북부선 개통을 앞둔 상황에서 도시 성장 전략을 지속적으로 추진하겠다는 의지도 반영했다고 덧붙였다.시정구호를 유지하면서 시청 본청과 사업소, 8개 동 주민센터 등에 설치된 현판과 각종 홍보물도 교체하지 않기로 했다. 이에 따라 시정 교체 시마다 발생했던 시설물 교체 비용도 절감할 수 있게 됐다.시는 인수위 미운영과 시설물 교체 비용 절감으로 확보한 약 4000만원 예산을 지역경제 활성화와 취약계층 지원 등 민생 사업에 활용할 계획이다.이병선 시장은 "민선 9기는 새로운 출발이라기보다 민선 8기에서 추진해 온 정책과 사업을 이어가는 과정"이라며 "시민 행복과 지역 발전에 도움이 되는 실질적인 성과를 만들 수 있도록 시정 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.