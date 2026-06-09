HD현대중공업 찾은 인도 타밀나두 신임 장관…조선소 협력 ‘속도’

8일 HD현대重 울산조선소 방문

양측, 신규 조선소 건립 추진 중

조선·해양 산업 육성 의지 표명

[사진]HD현대중공업 인도 타밀나두州 신임 산업부장관 울산 조선소 방문 0 최한내 HD한국조선해양 기획부문장(왼쪽 세번째부터),키르타나 삼파트 타밀나두주 신임 산업부 장관이 8일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. /HD현대중공업

HD현대가 추진 중인 인도 타밀나두 신규 조선소 건립 사업에 속도가 붙을 전망이다. 타밀나두주의 신임 산업부 장관이 취임 후 첫 해외 공식 일정으로 HD현대중공업 울산 조선소를 찾으면서 현지 정부의 협력 의지를 재확인했다.9일 HD현대중공업은 지난 8일 키르타나 삼파트 타밀나두주 산업부 장관 일행이 울산 조선소를 방문해 선박 건조 현장과 생산 운영 시스템을 둘러보고 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.앞서 HD현대는 지난해 12월 타밀나두주와 신규 조선소 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이어 올해 4월에는 협력 범위를 인도 중앙정부 차원으로 확대하며 사업 추진 기반을 넓혔다.인도 남부에 위치한 타밀나두주는 자동차·전자·중공업 산업이 발달한 제조업 중심지다. 항만과 물류 인프라를 갖추고 있다. 최근 신임 주정부 출범 이후 제조업 경쟁력 강화와 글로벌 투자 유치를 핵심 정책 과제로 내세우고 있다.키르타나 장관은 지난달 타밀나두주 의회 선거를 통해 당선된 뒤 역대 최연소 장관으로 임명됐다. 이번 방문은 타밀나두주 새 정부의 조선·해양 산업 육성에 대한 의지를 보여준 것으로 해석된다.타밀나두주 정부는 신규 조선소 건립을 위해 조선소 부지 조성과 항만·배후 인프라 구축, 세제 혜택, 보조금 지급 등을 포함한 맞춤형 지원 방안을 검토하고 있다.HD현대 관계자는 "키르타나 장관의 울산 방문은 조선산업을 핵심 전략 산업으로 육성하고자 하는 타밀나두주 정부의 확고한 의지를 다시 한번 보여주는 것"이라며, "양자 간 지속적인 소통과 협의를 통해 사업을 성공적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.