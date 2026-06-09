우상호號 첫 인선…인수위원장에 김헌영 전 강원대 총장

최흥집 전 부지사 사퇴로 전격 교체… 상임정책고문으로 보필 예정

‘거점대학 혁신’ 이끈 교육 전문가 전면 배치… 지산학 협력 가속도

김헌영 0 우상호(오른쪽) 강원도지사 당선인이 8일 민선 9기 강원도지사직 인수위원회 위원장에 임명된 김헌영 전 강원대 총장과 악수를 나누고 있다./우상호 당선인 측 제공

민선 9기 강원도정의 청사진을 마련할 도지사직 인수위원회가 김헌영 전 강원대학교 총장을 위원장으로 선임하고 본격적인 활동에 들어간다.우상호 강원도지사 당선인은 8일 민선 9기 강원도정 인수위원회 위원장에 김헌영 전 강원대 총장을 임명했다.당초 인수위원장으로 내정됐던 최흥집 전 강원도 정무부지사는 위원장직을 맡지 않기로 했으며, 향후 인수위원회 상임정책고문으로 참여해 도정 인수 업무를 지원할 예정이다.김 신임 위원장은 강원대학교 최초의 연임 총장을 지냈으며 재임 기간 대학 혁신과 산학협력 확대, 취업 역량 강화 등에 힘써왔다.우 당선인은 "김 위원장은 민선 9기 핵심 공약인 청년 일자리 창출과 지산학 협력 생태계 구축을 추진하는 데 적임자"라며 "인구 감소와 청년 유출 문제 해결을 위해 대학과 지자체, 기업을 연계하는 정책 추진이 중요하다"고 말했다.이어 "김 위원장이 보유한 교육 혁신 경험과 네트워크가 강원도의 미래 성장 전략을 구체화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.도지사직 인수위원회는 10일 오후 3시 강원도청 별관에서 현판식을 열고 공식 출범한다.인수위원회는 앞으로 한 달여 동안 도청 각 실·국 업무보고를 받고 공약 이행 방향과 주요 정책 과제를 점검할 계획이다.또 민선 9기 핵심 공약인 청년 일자리 확대와 지역 산업 육성, 지산학 협력체계 구축, 강원특별자치도 발전 전략 등을 중심으로 도정 운영 방향을 마련할 예정이다.우 당선인은 "도민의 삶을 바꿀 수 있는 실질적인 정책 발굴에 집중하겠다"며 "청년 중심의 강원도와 미래 산업 중심의 특별자치도 실현을 위한 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.