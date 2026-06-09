7월부터 ‘모두의 생리대’ 시범사업 시작…전국 700여대 설치

서울 광진·은평, 경기 광명·수원 등…12곳 지급 시작

공공생리대 지원 총 32억원 투입

화면 캡처 2026-06-09 132237 0 성평등가족부는 7월부터 '공공생리대 지원 시범사업'을 전국 12개 기초지방정부를 선정하고 공공생리대 브랜드명을 '모두의 생리대'로 확정했다/성평등가족부

오는 7월부터 소득과 연령 관계없이 모든 여성에게 공공생리대를 지원하기 위한 '공공생리대 지원 시범사업'이 시행된다. 이번 시범사업은 지난 3월 이재명 대통령이 업무보고와 국무회의 등에서 생리대 가격 부담 문제를 지적하며 대책 마련에 따른 후속 조치다.성평등가족부는 오는 7월부터 '공공생리대 지원 시범사업'을 전국 12개 기초지방정부를 선정하고 공공생리대 브랜드명을 '모두의 생리대'로 확정했다고 9일 밝혔다.시범사업 지역은 서울 광진구·은평구, 경기도 광명시·수원시, 충청남도 서천군, 대전광역시 중구, 전북특별자치도 정읍시, 전라남도 목포시, 광주광역시 북구, 경상북도 구미시, 경상남도 거창군, 제주특별자치도 제주시 등 총 12곳이다.이번에 도입되는 '모두의 생리대'는 장기간 소비해야하는 생리대 사용의 부담 완화를 위해 취약계층 청소년 중심으로 한 기존 바우처 지원사업에서 지원 대상을 연령·소득 무관 모든 여성으로 확대하고 접근성을 개선했다. 제공되는 생리대는 중형 생리대 2개를 1팩으로 소포장해 생리대 전용 지급기에 비치해 제공한다.생리대 지급기는 역사와 상업시설 인근, 대학가, 산업단지 내 시설 등 유동인구·관리 여건을 고려해 수동 지급기와 자동 지급기 2종류로 운영하며 시범지역에 수동 지급기 300여 대와 자동 지급기 400여 대 등 총 700여 대를 순차적으로 설치될 예정이다.시범지역으로 선정된 12개 지역은 지난달 21일까지 공모에 참여한 32개 지방정부 중 심사위원회를 거쳐 선정됐다. 선정된 지방정부는 지급기 설치와 운영체계 구축을 마친 뒤 7월부터 본격적으로 사업을 시행한다.한편 성평등부는시범사업 운영 결과를 토대로 이용 실적과 정책 효과·현장 만족도를 분석해 내년부터 사업을 전국 단위로 확대해 나갈 계획이다.원민경 성평등부 장관은 "정부 공공생리대인 '모두의 생리대' 도입은 필요한 순간에 누구나 안심하고 생리대를 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위한 첫걸음으로 국민 건강권 제고 및 생리대 가격 부담 완화에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.