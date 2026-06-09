HD현대삼호, 구리 뺀 선박 띄웠다…‘알루미늄 케이블’ 세계 첫 적용

9일 HD현대삼호는 최근 영암 조선소에서 '알루미늄 케이블 세계 최초 적용 성공 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
보고회에는 심학무 HD현대삼호 설계부문장(전무)을 비롯해 HMM, 한국선급(KR), 극동전선 관계자 등이 참석했다.
'HMM 제이드(HMM JADE)'로 명명된 이 선박은 극동전선이 개발한 알루미늄 케이블이 세계 최초로 적용된 선박이다. 기존 구리 케이블 대비 약 30%의 원가 절감 효과와 함께 약 11톤 규모의 선박 경량화를 달성했다.
알루미늄 케이블 적용은 기존 케이블의 핵심 소재인 구리 가격이 글로벌 시장에서 급등한 데 따른 것이다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 산업 확대에 따라 구리 수요가 빠르게 증가하면서 대체 소재 확보 필요성이 커지고 있다.
해당 선박은 최근 인도 서명을 마친 뒤 첫 기항지를 향해 출항했다.
이번 프로젝트는 2023년 한국선급으로부터 개념승인(AIP)을 획득한 이후 기자재 업체 협의, HMM 적용 검토, 현장 포설 점검, 작업자 교육, 해상 시운전 등을 거치며 약 3년에 걸쳐 추진됐다.
심학무 전무는 "이번 성과는 새로운 기술을 실제 선박에 과감히 적용해 성과를 낸 의미 있는 사례"라며 "지속적인 신기술 개발 및 적용을 통해 회사의 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.