구윤철 “중동 긴장에도 경제 회복세…정상외교로 성장동력 창출”

269차 대외경제장관회의 주재…"경제협력 적극 활용"

정상외교 협력 성과 이행 점검·후속조치 등 논의

중동 인프라 전략펀드에 현지 맞춤형 금융지원 추진

260610구윤철 부총리-제269차 대외경제장관회의-서울청사 (2) 0 10일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제269차 대외경제장관회의'를 주재, 모두발언을 하고 있다./재정경제부

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 중동전쟁 장기화에도 우리 경제가 회복하고 있다고 평가하며 그 후의 상황을 경제성장의 기회로 삼겠다고 전했다. 그 일환으로 60억 달러 규모의 금융지원으로 우리 기업의 중동 진출을 도모하는 한편, 현지 프로젝트 발굴에 나선다는 방침이다.10일 구 부총리는 정부서울청사에서 제269차 대외경제장관회의를 주재하며 "중동 지역 긴장이 장기화 되는 등 대외 불확실성은 여전하지만, 우리 국민과 기업, 정부가 함께 노력한 결과 우리 경제는 견조한 회복세를 이어가고 있다"고 밝혔다.이어 "이러한 회복 흐름이 일시적 성과에 그치지 않고 우리 기업의 해외진출 확대와 새로운 성장동력 창출이 지속될 수 있도록 정상외교와 경제협력을 적극 활용하겠다"고 덧붙였다.이날 회의에서는 정상외교 경제협력 성과의 이행상황 점검 결과와 후속조치 추진방향이 안건에 올랐다. 이를 통해 농림·수산 분야에서는 검역·위생 협력 확대를 바탕으로 신규 수출 품목이 확대되고 있는 점을 확인했으며, 과학기술 분야에서도 정상회담 이후 후속 협의체 운영과 협력계획 수립이 차질없이 진행되고 있는 것으로 평가했다.아울러 정부는 정상회담 합의사항이 실제 경제성과로 이어질 수 있도록 관계부처 합동 점검체계를 지속 운영하고, 추진 과정에서 발생하는 애로사항은 부처 간 협업을 통해 적극 해소해 나가기로 했다.구 부총리는 "정부는 정상외교를 통해 구축한 협력 기반이 우리 기업의 해외 진출과 경제협력 확대라는 실질적 성과로 이어질 수 있도록 관계부처와 함께 끝까지 챙겨 나가겠다"고 말했다.중동 지역의 경제·산업 구조 변화에 대응해 국가별 맞춤형 협력전략 마련에 대한 논의도 이날 회의에 안건으로 올랐다. 중동 주요국이 전후 복구를 넘어 산업 다각화와 경제체질 개선을 추진하는 과정에서 인프라 고도화 수요가 확대될 것이라는 전망에 이를 우리 기업의 새로운 협력 기회로 활용하기 위한 지원방안을 논의한 것이다.특히 정부는 국가별 경제여건과 수요에 맞춰 플랜트·에너지, 교통·물류, 도시개발, 디지털 인프라 등 분야별 협력과제를 발굴하고, 우리 기업의 사업 참여를 적극 지원하기로 했다. 그 일환으로 재외공관과 유관기관을 활용한 현지 프로젝트 발굴과 중동 인프라 전략펀드 조성에 나선다. 또 중동 주요 발주처를 대상으로 총 60억 달러 규모 선금융 지원을 비롯한 맞춤형 금융지원 등을 추진하기로 했다.구 부총리는 "대외경제의 불확실성은 계속되고 있지만, 위기는 새로운 협력과 성장의 기회를 만들어 내기도 한다"며 "앞으로도 협력기반 구축과 성과 창출이 선순환 할 수 있도록 꼼꼼히 챙기며, 우리 기업이 세계 시장에서 더많은 기회를 확보할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.