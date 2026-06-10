아이오닉 6N으로 포트나이트…현대차·에픽게임즈, FIFA 월드컵 2026 캠페인 게임 ‘컬래버’

아이오닉 6 N Line 차량 아이템·월드컵 전용 데칼

"모빌리티·스포츠·게임 접점서 팬들과 소통"

260610 (보도자료) 현대자동차, 에픽게임즈와 협업해 2026 FIFA 월드컵 캠페인 게임으로 확장 1

현대차가 글로벌 게임사 에픽게임즈와 협업해 로켓리그·포트나이트에서 진행되는 월드컵 연계 게임 이벤트를 진행한다. 10일 현대차에 따르면 이번 협업으로 모빌리티·스포츠·게임이라는 각기 다른 영역의 시너지를 통한 새로운 형태의 브랜드 경험을 대중들에게 제공할 계획이다.오는 11일부터 다음달 19일까지 자동차로 플레이하는 다이내믹 축구 게임 로켓리그에서 아이오닉 6 N Line 차량 아이템과 월드컵 후원 전용 데칼(차량 외관 디자인의 색상과 패턴을 변경할 수 있는 게임 아이템)을 선보인다.게임 유저는 FIFA 월드컵 본선에 진출한 48개국 중 하나를 선택해 국가 대표로 참여할 수 있다. 경기 중 골을 넣을 때마다 해당 국가의 점수가 누적되는 방식으로 경쟁해 최종 누적 점수가 가장 높은 국가가 우승을 차지한다. 10개의 퀘스트 완료 시 아이오닉 6 N Line 차량 아이템을 획득할 수 있고 해당 차량으로 8000m 이상 주행시 현대차 월드컵 후원 전용 데칼이 지급된다.또한 현대차는 로켓리그 인플루언서·프로게이머와의 협업을 통해 아이오닉 6 N Line 차량만으로 참여하는 토너먼트 'Next Starts Now Cup, presented by Hyundai'도 진행한다. 배틀로얄 게임인 포트나이트에서는 이달 25일부터 7월 19일까지 주간 단위 미션을 진행한다.현대차와 에픽게임즈는 오프라인에서도 협업을 이어간다. 현대 모터스튜디오 전 거점에서 월드컵 테마 전시를 운영할 계획이며 고양·부산 지역에는 별도의 게임 체험존을 마련해 방문객들이 게임 속 아이오닉 6 N Line을 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "월드컵이 전 세계 축구 팬들을 하나로 잇는 가장 큰 무대라면 로켓리그·포트나이트는 매일 수백만 명의 게이머들이 소통하는 플랫폼"이라며 "FIFA 월드컵 2026 기간 모빌리티·스포츠·게임이 만나는 접점에서 전 세계 팬들과 깊이 있게 소통할 수 있을 것"이라고 말했다.