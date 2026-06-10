닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

아이오닉 6N으로 포트나이트…현대차·에픽게임즈, FIFA 월드컵 2026 캠페인 게임 ‘컬래버’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260610010003362

글자크기

닫기

강태윤 기자

승인 : 2026. 06. 10. 10:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

아이오닉 6 N Line 차량 아이템·월드컵 전용 데칼
"모빌리티·스포츠·게임 접점서 팬들과 소통"
260610 (보도자료) 현대자동차, 에픽게임즈와 협업해 2026 FIFA 월드컵 캠페인 게임으로 확장
현대차가 글로벌 게임사 에픽게임즈와 협업해 로켓리그·포트나이트에서 진행되는 월드컵 연계 게임 이벤트를 진행한다. 10일 현대차에 따르면 이번 협업으로 모빌리티·스포츠·게임이라는 각기 다른 영역의 시너지를 통한 새로운 형태의 브랜드 경험을 대중들에게 제공할 계획이다.

오는 11일부터 다음달 19일까지 자동차로 플레이하는 다이내믹 축구 게임 로켓리그에서 아이오닉 6 N Line 차량 아이템과 월드컵 후원 전용 데칼(차량 외관 디자인의 색상과 패턴을 변경할 수 있는 게임 아이템)을 선보인다.

게임 유저는 FIFA 월드컵 본선에 진출한 48개국 중 하나를 선택해 국가 대표로 참여할 수 있다. 경기 중 골을 넣을 때마다 해당 국가의 점수가 누적되는 방식으로 경쟁해 최종 누적 점수가 가장 높은 국가가 우승을 차지한다. 10개의 퀘스트 완료 시 아이오닉 6 N Line 차량 아이템을 획득할 수 있고 해당 차량으로 8000m 이상 주행시 현대차 월드컵 후원 전용 데칼이 지급된다.

또한 현대차는 로켓리그 인플루언서·프로게이머와의 협업을 통해 아이오닉 6 N Line 차량만으로 참여하는 토너먼트 'Next Starts Now Cup, presented by Hyundai'도 진행한다. 배틀로얄 게임인 포트나이트에서는 이달 25일부터 7월 19일까지 주간 단위 미션을 진행한다.

현대차와 에픽게임즈는 오프라인에서도 협업을 이어간다. 현대 모터스튜디오 전 거점에서 월드컵 테마 전시를 운영할 계획이며 고양·부산 지역에는 별도의 게임 체험존을 마련해 방문객들이 게임 속 아이오닉 6 N Line을 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "월드컵이 전 세계 축구 팬들을 하나로 잇는 가장 큰 무대라면 로켓리그·포트나이트는 매일 수백만 명의 게이머들이 소통하는 플랫폼"이라며 "FIFA 월드컵 2026 기간 모빌리티·스포츠·게임이 만나는 접점에서 전 세계 팬들과 깊이 있게 소통할 수 있을 것"이라고 말했다.
강태윤 기자
관련기사

반등 절실한 제네시스… HEV·세대교체·가격 '3대 과제' 산적

현대차 아이오닉 5, 상품성 UP·가격 DOWN…최대 160만원 인하

내수는 날았지만 수출은 25대…2세대 넥쏘의 '빛과 그림자'

[마켓파워] 로봇·자율주행 미래 봤지만…현대차, 5년새 적자만 '2.2조'

[시승기] 조용한 럭셔리의 정수 '마이바흐 S 680'

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

트럼프 “이란이 美아파치 격추”...종전 협상 낙관론 속 타결 압박

‘자율 해킹 AI’ 전면 도입한 北…국정원 “1초당 몇만건도 가능”

한선화 시크릿 포즈 요청에 ‘정중 거절’…온라인서 갑론을박

민주당 “원유 수급 90% 육박…차량 2부제→5부제로 완화 검토”

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

지금 뜨는 뉴스

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론

與 “국힘, 투표용지 사태 수습보다 정쟁에 몰두…원 구성 협조해야”

반올림피자 가맹점주 미성년 알바생에 ‘가정비하’ 발언 논란