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삼성重, 美델핀 FLNG 본계약 서명식…최성안 “세계 최고 수준 역량 증명”

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김한슬 기자

승인 : 2026. 06. 10. 10:15

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9일 워싱턴D.C.서 서명식 진행
북미 FLNG 시장 확대 신호탄
[사진]델핀 FLNG 1호기 계약 서명식
최성안 삼성중공업 부회장(오른쪽 세번째)이 9일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 델핀 FLNG 프로젝트 서명식을 가진 뒤 관계자들과 기념촬영하고 있다. /삼성중공업
삼성중공업이 미국 최초 해상 액화천연가스(LNG) 수출 사업의 전초기지가 될 '델핀 FLNG 프로젝트' 본계약 서명식을 마쳤다.

삼성중공업은 9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 델핀 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 프로젝트 서명식을 열었다고 10일 밝혔다.

행사는 삼성중공업이 지난 2일 공시한 29억 달러(약 4조3000억원) 규모 델핀 FLNG 1호기 건조 계약을 공식화하고, 프로젝트 최종투자결정(FID) 완료를 기념하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 최성안 삼성중공업 부회장, 더들리 포스톤 델핀 미드스트림 최고경영자(CEO)를 비롯해 글로벌 에너지·해운업계 주요 인사들이 참석했다. 미국 에너지부(DOE)와 해사청(MARAD), 주미한국대사관 관계자들도 함께 자리해 한미 간 에너지 협력 확대 의미를 더했다.

델핀 FLNG는 미국 역사상 최초의 FLNG다. 이번 계약을 계기로 미국 내 부유식 LNG 생산설비(FLNG) 시장이 본격 확대될 것으로 보고 있다.

삼성중공업은 델핀 FLNG 2·3호기 추가 계약 협상을 진행 중이다. 회사는 향후 북미 시장에서 LNG 밸류체인 구축에 주도적인 역할은 물론, 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대하고 있다.

최성안 삼성중공업 부회장은 "델핀 FLNG 서명식에서 글로벌 탑티어 파트너들이 한데 모여 삼성중공업의 FLNG 기술력과 프로젝트 수행 능력에 대한 전폭적 신뢰를 보여줬다"며 "세계 최고 수준의 품질과 철저한 납기 준수로 역량을 증명하겠다"고 밝혔다.
김한슬 기자

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