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매실 출하 본격화…홈앤쇼핑, 농가 판로 확대 지원

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정문경 기자

승인 : 2026. 06. 10. 14:34

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농협과 상생마케팅 행사 개최…후원금 5000만원 전달
매실 소비 촉진 통해 농가 소득 증대·장바구니 부담 완화
할인 행사 지원으로 국산 농산물 판로 확대 나서
홈앤쇼핑
김재진 홈앤쇼핑 경영부문장(왼쪽부터), 형준호 대중소농어업협력재단 부장, 정승일 농협경제지주 산지도매본부장이 행사를 기념하며 포즈를 취하고 있다./홈앤쇼핑
본격적인 매실 수확철을 맞아 홈앤쇼핑이 농협과 손잡고 국산 매실 소비 촉진과 농가 지원에 나섰다. 출하 시기에 판매가 집중되는 매실의 특성상 소비 활성화가 농가 소득에 직결되는 만큼 유통기업과 농업인이 함께하는 상생 행보에 나선 것이다.

10일 홈앤쇼핑은 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 국산 매실 농가 지원을 위한 '상생마케팅 행사'를 열고 농협에 후원금 5000만원을 전달했다고 밝혔다.

이번 행사는 매실 판로 확대를 통해 농가의 소득 증대에 기여하고 소비자들의 장바구니 물가 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 홈앤쇼핑이 전달한 후원금은 국산 매실 판매 활성화를 위한 소비자 할인 행사 등에 활용될 예정이다.

최근 유통업계는 단순 기부를 넘어 농가와의 상생 프로그램을 확대하고 있다. 특히 매실은 수확 시기가 짧고 저장성이 높지 않아 출하 시기 소비가 집중돼야 하는 대표적인 농산물로 꼽힌다. 소비 촉진 행사가 농가 소득 안정에 직접적인 영향을 미치는 만큼 유통업체와 농협의 협력 필요성도 커지고 있다는 분석이다.

이날 전달식에는 김재진 홈앤쇼핑 경영부문장을 비롯한 양측 관계자들이 참석해 매실 농가의 현황을 공유하고 농업인과 유통기업 간 상생 협력 방안에 대해 논의했다.

홈앤쇼핑은 이번 후원금을 활용해 국산 매실 할인 행사를 지원하고 소비자들의 구매 부담을 낮춰 매실 소비 확대를 유도한다는 계획이다. 이를 통해 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 소비자에게는 합리적인 가격으로 국산 농산물을 구매할 수 있는 기회를 제공한다는 방침이다.

김재진 홈앤쇼핑 경영부문장은 "이번 상생마케팅이 매실 농가의 경영 안정과 소득 증대에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 농업인과 중소기업이 함께 성장할 수 있도록 다양한 상생 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 중소기업 전문 유통채널인 홈앤쇼핑은 중소기업 제품 판로 지원을 비롯해 농어촌 상생협력, 지역사회 공헌 등 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 이어가고 있다.
정문경 기자

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