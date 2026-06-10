원주의 옻칠 문화, 유네스코 등재 향해 뛴다

원주옻칠 채취 사진 0 원주옻칠 채취 모습. /원주시

강원 원주가 국내 유일의 국산 옻칠 생산지이자 나전칠기 문화 중심지라는 사실은 잘 알려지지 않았다.이제 옻칠과 나전칠기는 소중하게 보존하고 전승해야할 우리의 전통문화유산이 되었다.그래서서울공예박물관과 유네스코아태무형유산센터가 공동 개최하는 행사가 관심을 끈다.바로 국제학술심포지엄 '아시아 공유유산 옻칠의 전승 현황과 과제'와 '옻칠 문화 공유 전문가 워크숍'이다.오는 16일부터 18일까지 사흘간 서울과 원주, 남원에서 의미있는 행사가 열린다. 물론 유네스코 인류무형문화유산 공동 등재가 목표다.16일에는 서울공예박물관에서 참가국별 옻칠 문화에 대한 주제 발표를 진행하며 학술적 논의의 장을 연다.17일부터는 참가국 기관 관계자들을 대상으로 전문가 워크숍과 지역사회 교류 프로그램이 본격적으로 운영된다. 아시아 각국의 전문가들이 한국 옻칠 문화의 생산·전승 현장을 직접 체험하고, 지역사회 기반의 전통기술 보전 사례를 공유하는 자리다.특히 원주에서 이들은 옻나무 식재지와 옻칠 채취장을 직접 둘러보며 초칠(初漆) 채취 과정을 살펴본다. 원주옻문화센터를 방문해 강원도 무형유산 보유자인 박원동 칠정제장과 양유전 채화칠장의 전승활동 공개행사를 참관하는 시간도 갖는다.25년 역사를 이어온 '원주시 한국옻칠공예대전' 역대 수상작을 관람하고, 원주시역사박물관에서 국가무형유산 나전장 보유자였던 일사(一沙) 김봉룡 작품을 비롯한 지역 칠공예 유산을 살펴본다.원주시역사박물관에서 열리는 전문가 워크숍에서는 공동 등재 신청서 작성 방향과 향후 추진 로드맵 마련을 위한 실무 협의가 진행된다.원주시 관계자는 "이번 행사는 원주 옻칠의 국제적 위상을 높이고 아시아 국가 간 연대를 강화하는 중요한 계기가 될 것이다. 옻칠 문화의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 목표로 옻칠 문화를 시민의 공유문화 자산으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.