김민석, 6·10 기념식서 “광장의 민주주의, 일상의 민주주의로 뿌리내려야”

기념사하는 김민석 국무총리<YONHAP NO-4701> 0 김민석 국무총리가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6·10 만세운동 기념식에서 기념사를 하고 있다./연합뉴스

김민석 국무총리가 10일 6·10민주항쟁 39주년을 맞아 "광장의 민주주의가 일상의 민주주의로 뿌리내리도록 노력하겠다"고 밝혔다.김 총리는 이날 오전 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6·10민주항쟁 기념식에서 "민주주의를 향한 뜨거운 열망으로 1987년 6월 항쟁의 역사를 써 내려갔던 모든 분에게 깊은 감사와 경의를 표한다"며 이같이 말했다.이어 "정부는 6·10민주항쟁의 숭고한 정신과 연대의 가치를 깊이 새기며 더욱 성숙한 사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 했다.김 총리는 아울러 지난 12·3 비상계엄을 거론하며 "평화로웠던 이 땅에 갑자기 닥친 45년 만의 불법 계엄은 국민에게 큰 충격과 상처를 남겼다"고 말했다.그러면서 "하지만 위대한 우리 국민은 물러서지 않았다"며 "온몸으로 계엄군과 맞섰고 혹독한 추위 속에서도 광장을 지키며 빛의 혁명을 완수했다"고 했다.김 총리는 정부가 대공분실을 원형 그대로 복원해 국가폭력의 역사를 되새기겠다고도 했다.그는 "39년 전 그날의 외침은 아직 끝나지 않았다"며 "민주주의는 모든 국민의 권리이며 우리 모두가 함께 지켜야 할 대한민국의 가장 소중한 자산"이라고 밝혔다.그러면서 "광장의 민주주의가 일상의 민주주의로 뿌리내려 국민 개개인이 보다 나은 삶을 누리고 대한민국의 밝은 미래를 열어가도록 노력하겠다"고 덧붙였다.