“HD현대, 캐나다 UBC와 첨단 함정 공동연구…잠수함 수주전 힘 싣는다

AI·자율운항·디지털 트윈 협력

캐나다 CPSP 수주 '정조준'

- 0 장영재 캐나다 주벤쿠버총영사관 부총영사(왼쪽부터),장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장, 제임스 올슨 캐나다 브리티시컬럼비아대학교(UBC)응용과학대학 학장이 현지시간 8일 캐나다 밴쿠버에 위치한 UBC 캠퍼스에서 '첨단 디지털과 AI 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 MOU' 협약식을 체결하고 있다./HD현대

HD현대가 캐나다 브리티시컬럼비아대학(UBC)과 첨단 함정 연구개발 협력에 나선다. 캐나다 잠수함 사업 수주를 위한 현지 협력 기반을 넓히고, 인공지능(AI)·자율운항·디지털 트윈 등 미래 조선 기술력을 앞세워 'K-방산' 수출전에 힘을 싣는다는 구상이다.10일 HD현대는 캐나다 UBC와 '첨단 디지털과 인공지능 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 양측은 AI 기반 선박 설계, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 자율 운항 시스템 등 미래 조선 분야에서 공동 연구개발을 추진한다. 차세대 구축함과 무인 함정, 잠수함 등 미래 해전의 핵심 전력으로 꼽히는 첨단 함정 기술 개발에도 협력하기로 했다.친환경 첨단 소재 개발도 협력 분야에 포함됐다. 양측은 지속가능한 해양 생태계 구축을 위해 함정과 상선에 적용할 수 있는 차세대 소재 개발에도 힘을 모을 계획이다.HD현대는 이번 협력을 계기로 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주전에 속도를 낸다는 방침이다. 조선 계열사를 중심으로 한 기술 협력에 더해 에너지·건설기계 계열사까지 가세하며 캐나다와의 협력 접점을 넓히고 있다.HD현대오일뱅크는 캐나다산 원유 도입 확대 계획을, HD건설기계는 캐나다 정부의 인프라 구축 프로젝트 협력 의사를 밝히는 등 그룹 차원의 지원도 이어지고 있다.장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장은 "세계 1위 조선 기술 경쟁력을 바탕으로 'K-방산' 원팀 승리를 위해 캐나다 명문 UBC와 손을 맞잡게 됐다"며 "향후 캐나다와 첨단 함정 연구개발 분야 협력을 넓혀나갈 것"이라고 말했다.