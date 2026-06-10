김해시립합창단 하모니로 만나는 ‘한국 대중가요 연대기’

11일 김해문화의전당 정기연주회

옛 가요부터 현대 명곡까지 망라

합창 0 김해시립합창단의 연주회 모습./ 김해시

지친 일상을 위로하고 세대를 아우르는 추억의 명곡들이 웅장한 합창 하모니로 재해석돼 김해 무대에 오른다.경남 김해시는 시립합창단이 11일 오후 7시 30분 김해문화의전당 마루홀에서 제63회 정기연주회 '한국 대중가요 연대기'를 개최한다.이번 무대는 도민들이 가장 사랑하고 친숙하게 즐길 수 있는 대중음악에 초점을 맞춰 시대별 희로애락을 함께했던 명곡들로 엄선됐다.아련한 향수를 자극하는 1960년대 옛 가요부터 세련된 현대 대중가요에 이르기까지 한국 가요사의 한 획을 그은 곡들이 시립합창단 특유의 아름다운 화성으로 재탄생한다. 전 세대가 한자리에서 공감하고 호흡할 수 있는 기획으로 벌써부터 지역 음악 애호가들의 기대를 모으고 있다.공연 티켓 예매는 직관성을 높이기 위해 포스터 내 QR코드 스캔과 온라인 네이버폼을 활용해 가능하다.박진용 시 문화예술과장은 "시립합창단은 매년 두 차례 정기연주회를 개최하는데 특히 이번 공연은 전 세대가 함께 공감하고 즐길 수 있도록 대중성 높은 곡들로 준비했다"며 "그동안 문화 갈증을 느꼈을 많은 시민들께서 공연장을 찾아주셔서 마음을 치유하는 시간이 되시기를 희망한다"고 말했다.