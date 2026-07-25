[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 25일

1 ●쥐띠

36년 성급한 결정으로 걱정이 더 생긴다.

48년 심란했던 얼굴이 한결 밝고 좋아진다.

60년 운이 좋으니 빛나게 활동한다.

72년 일이 뜻대로 이뤄지지 않으니 답답하다.

84년 금전이 들어오기가 무섭게 다시 나간다.

96년 일이 안 풀리니 조심하도록 한다.

●소띠

37년 후회할 일이 생기기 전에 앞과 뒤를 생각한다.

49년 운이 좋아지니 좋은 곳에 초대받는다.

61년 뜻을 크게 가져야 일이 잘 성사된다.

73년 꾸준히 노력하여 목표를 달성한다.

85년 마음이 한결 편해지는 날이다.

97년 자신감을 가지니 일이 막힘없이 잘 풀린다.





●범띠

38년 운이 좋아 부귀공명 한다.

50년 열심히 한 끝에 뜻 한 바를 이루게 된다.

62년 귀인을 만나니 운수가 대통한다.

74년 성실하게 일을 진행해 나간다.

86년 꼬였던 일이 순조롭게 풀리는 하루다.

98년 꼬였던 일이 술술 풀리기 시작한다.

●토끼띠

39년 고소가 취하되니 기쁨이 가득하다.

51년 새로운 문서를 손에 쥐게 되는 날이다.

63년 승진 운이 있으니 기쁘다.

75년 노력하는 만큼 바쁘게 움직인다.

87년 운수대통하니 바쁘게 움직이는 날이다.

99년 운이 좋아지니 마음도 한결 편안해진다.

●용띠

40년 귀인을 만나니 횡재수가 있다.

52년 망설이지 말고 실천하면 만사형통한다.

64년 기다렸던 소식을 전해 듣는다.

76년 큰 이익을 얻으니 기분이 좋다.

88년 구설수가 사라지니 마음이 편해진다.

00년 오후 운세가 대길하다.

●뱀띠

41년 밝은 햇살을 받게 된다.

53년 재물 운이 왕성해지는 하루다.

65년 진료를 잘 받으니 호전되어 기쁘다.

77년 건강이 다시 좋아진다.

89년 짜증 자주 내니 금전 운이 약해진다.

01년 좋지 않았던 문서 운이 좋아진다.

●말띠

42년 바라던 소원을 성취한다.

54년 힘든 일도 참으니 운수대통한다.

66년 불길함이 적고 대길함이 많아지는 하루다.

78년 침체 되었던 사업 조금씩 회복되는 운세다.

90년 모임 장소에서 귀인을 만나니 편안하다.

02년 안 되는 일에 시간 끌지 않도록 한다.

●양띠

43년 나들이 갔다가 반가운 지인을 만난다.

55년 좋은 일이 생길 운이니 마음을 비운다.

67년 지인의 도움으로 해결된다.

79년 최선을 다하도록 노력해야 한다.

91년 불길한 운이 사라지고 기쁨이 가득한 운이 따른다.

03년 바라던 소원을 성취하게 된다.

●원숭이띠

32년 서두르지 말고 침착하게 대처해 나간다.

44년 꼬였던 금전 운이 시원하게 풀린다.

56년 새로운 기회와 용기를 얻게 된다.

68년 화부터 내니 일이 자꾸 꼬인다.

80년 일이 뜻대로 안 풀리는 날이다.

92년 일이 소원대로 풀린다.

●닭띠

33년 운이 안 좋아도 남 탓을 하지 않는다.

45년 힘들었던 고비를 잘 넘기는 날이다.

57년 시비와 다툼 수가 있으니 조심해야 한다.

69년 운기가 꼬였다가 다시 풀린다.

81년 마음이 안정되고 스트레스가 풀린다.

93년 원하였던 일들이 뜻대로 이뤄진다.

●개띠

34년 꼬였던 재물 운이 풀리는 날이다.

46년 일이 뜻대로 안 되니 자중하고 기다린다.

58년 막혔던 금전 운이 다시 풀린다.

70년 목표 달성을 위해 더 움직여야 한다.

82년 집안이 화목하니 순조롭게 풀린다.

94년 다툼이 있는 장소는 가급 적 피해야 한다.

●돼지띠

35년 몸살감기가 계속되니 여행은 미룬다.

47년 손재수가 생길 수니 모임을 줄인다.

59년 소원을 성취한다.

71년 횡재수가 동서 방향에서 찾아온다.

83년 동북쪽에서 귀인이 도움을 준다.

95년 걱정 근심이 사라지니 안색이 밝아진다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관