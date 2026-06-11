홍명보 “데이터, 컨디션 만족”...손흥민 “가진 것 이상 해낼 것”

질문에 답하는 홍명보 감독 0 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 체코와 경기를 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에 손흥민과 함께 참석해 기자의 질문에 답하고 있다. /연합

"데이터, 컨디션, 아주 만족스럽다."홍명보 축구대표팀 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코와의 일전을 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 이 같이 분위기를 전하며 승리에 대한 의지를 보였다. 이어 "월드컵은 축구선수들의 꿈의 무대"라며 "이번 대회를 준비하면서 소홀함이 없었다"고 강조했다.홍 감독은 2014년 브라질 대회에서 대표팀을 이끌었지만 당시 1무2패로 조별리그 탈락의 아픔을 겪었다. 지휘봉을 잡고 두 번째 월드컵 본선에 나선 만큼 "많은 경험을 토대로 이번 월드컵을 잘 준비했다"며 "결과를 예측할 수는 없지만 선수들이 신나고 재미있고 활기차게 할 수 있는 분위기는 만들었다"고 자신감을 드러냈다.한국의 조별리그 1·2차전 장소인 멕기코 과달라하라는 해발 1566m의 고지대다. 이런 지형적 조건이 경기에 변수가 될 수 있다. 홍 감독은 이에 대해 "전체적으로 완벽하게 적응이 된 상태"라며 선수들 마음속에는 우리가 고지대에 적응했다는 안도감, 자신감이 있을 거라고 생각한다"고 말했다.이날 함께 참석한 주장 손흥민(LA FC) 역시 "월드컵 매 경기는 선수로서 인생을 걸 정도로 중요한 경기"라며 "가진 것 이상을 해내겠다"고 각오를 다졌다.손흥민은 네 번째 월드컵에 나선다. 2014년 브라질 대회 막내였고 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회를 거치며 대표팀의 상징적인 존재로 성장했다. 이번이 손흥민의 마지막 월드컵이 될 것이라는 전망이 나오는 가운데 손흥민은 "첫 월드컵이든 마지막이든 마음가짐은 비슷하다. 어린아이가 된 것처럼, 꿈꾸는 것 같은 무대"라며 "마지막 월드컵이라고 단정 지은 적은 없다. 제가 제 역할을 하는 게 가장 중요하다고 생각한다"고 강조했다.체코는 파트리크 시크를 비롯해 190㎝ 이상의 장신 자원들을 앞세운 제공권이 강점인 팀이다. 손흥민은 "좋은 선수가 많고, 훌륭한 리그에서 뛰는 선수가 많은 강팀"이라면서도 "모든 팀이 장점이 있는 만큼 단점도 있다. 그런 부분을 잘 분석해서 경기장에서 제가 할 수 있는 플레이를 확실히 보여드리겠다"고 힘줘 말했다.