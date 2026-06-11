한국선급, ‘창립 66주년 세미나’ 개최…산학연, ‘AI 해사리더십’ 모색

11일 포시즌스호텔서 행사 개최

HD한국조선·MS·KR 등 기조강연

clip20260611155810 0 한국선급이 11일 서울 포시즌스호텔에서 창립 66주년 기념 세미나를 개최한 모습. /김한슬 기자

한국선급(KR)이 창립 66주년을 맞아 인공지능(AI) 시대 해사산업의 미래 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리를 마련했다. 국제해사기구(IMO)의 탄소중립 규제와 AI·디지털 전환이 본격화되면서 조선·해운업계가 대응 전략을 모색해야 한다는 취지다.한국선급은 11일 서울 포시즌스호텔에서 'AI 기반 K-해사리더십 강화'를 주제로 창립 66주년 기념 세미나를 개최했다. 이날 행사에는 이영석 한국선급 회장을 비롯해 박정석 한국해운협회장, 해양수산부 관계자, 조선·해운업계 관계자 등이 참석했다.이 회장은 "국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 목표, EU ETS 등 강화되는 글로벌 규제 속에서 전 세계 해사산업은 탈탄소화 이행과 AI·디지털 기술 초융합이라는 거대한 시대적 전환점에 서있다"며 "이제 기술혁신 없이는 경쟁력을 유지하기 어려운 시대가 됐다"고 말했다.이어 "KR의 기술경쟁력이 고객 가치로 이어질 수 있도록 탈탄소 규제 대응, 친환경·디지털 기술 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"며 "해사산업 내의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요한 만큼 국내 해사산업 생태계 전반과 손을 맞잡고, 기술 역량을 결집해 대한민국이 글로벌 해사표준을 선도하는 K-해사리더십을 함께 실현해 나가겠다"고 덧붙였다.이날 행사에서는 HD한국조선해양과 한국마이크로소프트, 한국선급 관계자들이 기조강연에 나서 AI 시대 해사산업의 변화와 과제를 공유했다.김형관 HD한국조선해양 사장은 인력 감소와 중국 조선업의 추격에 대응하기 위해 AI와 디지털 전환을 통한 제조 혁신이 필요하다고 강조했다. 유현경 한국마이크로소프트 부사장은 기업들의 AI 활용 전략과 디지털 혁신 방향을 제시했다. 김대한 KR 부사장은 KR의 AI 전환 사례와 해사데이터센터 구축 필요성 등 해사산업의 미래 방향을 제안했다.한편 한국선급은 1960년 설립된 국내 유일의 선급 기술단체다. 선박 관련 기술 연구와 검사 업무를 수행하고 있으며, 우리나라를 비롯한 전 세계 80여개 정부를 대신해 정부대행검사를 수행하고 있다.