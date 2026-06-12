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정치 북한

김정은, 러시아의 날 축전에서 ‘포괄적·전략적 동반자 관계’ 강조

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이한솔 기자

승인 : 2026. 06. 12. 10:06

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“친근한 나의 벗, 올라지미르 뿌찐동지” 대러 친화력 과시
김정은·시진핑 정상회담 진행<YONHAP NO-2077>
김정은 북한국무위원장. /연합
김정은 북한 국무위원장이 12일 러시아 국경일을 맞이해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 축전을 보냈다. 김 위원장은 '포괄적 전략적 동반자 관계'를 강조했다.

김 위원장은 이날 노동신문이 보도한 축전에서 "친근한 나의 벗, 올라지미르 뿌찐동지(푸틴)"이라며 "형제적인 로씨야(러시아)정부와 인민에게 가장 열렬한 축하의 인사를 보낸다"고 밝혔다.

그러면서 "조로관계는 새로운 역사의 장을 펼치며 진실하고 헌신적인 동지적 신뢰관계, 동맹관계로 더욱 강화되고 있다"며 "이는 조로(북러) 두 나라가 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 의무와 정의의 이념에 충실함으로써 획득한 자부할만한 결실이며 우리의 선택이 정당하다는 것을 실증해주고 있다"고 전했다.

이어 "모스크바의 대내외정책들을 철저히 지지하고 언제나 러시아와 함께 하려는 것은 나와 조선민주주의인민공화국 정부의 변함없는 의지이자 입장"이라며 "형제적인 러시아 인민이 가는 앞길에 언제나 성공과 승리만이 있기를 축원하면서 당신의 책임적인 사업에서 보다 큰 성과가 있기를 충심으로 바란다"고 말했다.

이날은 러시아 국경일인 '러시아의 날'이다. 러시아의 날은 소련 해체 후 러시아 연방 수립을 기념하는 날이다.
이한솔 기자

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