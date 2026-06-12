[르포] 평일 오전에도 “대한민국”…카스 뷰잉펍이 만든 새로운 월드컵 응원 문화

경기 시작부터 승리 확정까지 뜨거운 열기

응원과 체험 콘텐츠가 어우러진 축제의 현장

KakaoTalk_20260612_135126428 0 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 경기에서 한국의 승리가 확정되자 카스 뷰잉펍을 찾은 관람객들이 환호하고 있다./이창연 기자

KakaoTalk_20260612_135046618 0 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 경기에서 황인범의 동점골이 터지자 카스 뷰잉펍을 찾은 관람객들이 환호하고 있다./이창연 기자

KakaoTalk_20260612_135028987 0 카스 뷰잉펍에서 관람객들이 AI 기반 참여형 이벤트 '와이드 컵'에 참여하며 응원의 열기를 더하고 있다./이창연 기자

"5000만이 하나 되는 시간, 카스!"12일 오전 11시 서울 중구 을지로 '달맞이광장바베큐'에는 사회자의 구호가 울려 퍼졌다. 이내 관람객이 일제히 맥주잔을 들어 올리며 "카스!"를 외쳤다. 과거 월드컵 하면 한밤중 광장과 치맥이 떠올랐다면 2026 FIFA 북중미 월드컵은 평일 오전 서울 도심 외식 공간에서 새로운 응원 문화를 만들어가고 있었다.2026 북중미 월드컵은 대한민국 조별리그 경기가 한국시간 기준 평일 오전에 치러지면서 응원 풍경도 달라졌다. 늦은 밤 거리 응원 대신 직장인과 대학생, 축구팬들은 오전 시간을 활용해 함께 경기를 즐기는 '뷰잉펍'으로 발길을 옮겼다.이날 오비맥주 카스가 마련한 '카스 뷰잉펍'에는 애플리케이션 사전 예약자와 현장 방문객 등 300여명이 모였다. 국내 주류 브랜드 가운데 유일한 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서인 카스는 월드컵 기간 서울 주요 외식 공간을 응원 거점으로 꾸며 새로운 오프라인 응원 문화를 제안하고 있다.경기 시작을 앞둔 오전 10시 30분부터 현장은 이미 축제 분위기였다. 참가자들은 응원 툴킷을 받아 응원 메시지를 적고 포토월 앞에서 사진을 찍으며 경기 시작을 기다렸다. 곳곳에서는 처음 만난 사람들끼리도 자연스럽게 대화를 나누며 응원 분위기를 만들었다.경기가 시작되자 매장을 가득 메운 대형 스크린 앞으로 시선이 집중됐다. 이날 현장에서는 축구 크리에이터 김진짜와 아나운서 한성규가 라이브 입중계를 진행하며 경기 흐름을 실감나게 전달했다. 해설이 이어질 때마다 관객들은 웃음을 터뜨렸고 결정적인 장면에서는 모두 자리에서 일어나 환호했다.손흥민의 슈팅이 골대를 아슬아슬하게 벗어나자 여기저기서 탄식이 쏟아졌다. 아쉬움도 잠시, 박수와 응원 구호는 다시 이어졌다. 낯선 사람들끼리도 자연스럽게 하이파이브를 나누며 같은 팀을 응원하는 동료가 됐다.전반 종료 후에는 응원 깃발을 든 관람객들이 대형 스크린 앞에 모여 단체사진을 촬영했다. 야외 거리 응원 못지않은 열기가 실내 공간을 가득 채웠다.후반전 체코의 선제골이 터지는 순간 매장은 마치 시간이 멈춘 듯 조용해졌다. 하지만 이내 객석에서는 "괜찮아!"라는 외침이 터져 나왔고, 관람객들은 서로 맥주잔을 부딪치며 다시 응원을 이어갔다.분위기는 오래가지 않았다. 황인범의 동점골이 터지자 300여명은 동시에 자리에서 일어나 "대한민국"을 연호했다. 이어 오현규의 역전골이 들어가는 순간에는 매장이 거대한 응원장으로 변했다. 뛰거나 양손을 번쩍 들어 올리는 모습이 곳곳에서 확인됐다.2-1 승리가 확정되자 매장 안은 박수와 함성으로 가득 찼다. 평일 오전이라는 사실을 잠시 잊게 할 만큼 뜨거운 응원 열기가 이어졌다.현장에서는 응원의 재미를 더하는 참여형 프로그램도 눈길을 끌었다. 가장 큰 환호를 보낸 관람객을 선정하는 '와이드 컵' 이벤트는 AI 기술을 활용해 관람객의 입 크기를 분석하고 측정 결과에 따라 1㎜당 카스 제로 1캔을 증정하는 방식으로 진행됐다. 경기 중에는 득점 상황마다 함께 건배하는 '치얼업 치얼스', 경기 상황을 예측하는 '카스 넥스트 플레이!', '카스 원샷 챌린지' 등 다양한 프로그램이 이어지며 관객들의 몰입도를 높였다.카스는 월드컵 기간 서울 주요 외식 공간을 중심으로 뷰잉펍을 이어간다. 오는 19일에는 성수 달맞이광장바베큐와 이태원 샘라이언즈에서 각각 축구해설가 서형욱과 축구 크리에이터 맹피셜이 중계를 맡고, 25일에는 을지로 달맞이광장바베큐와 수원 삼광에서 김진짜, 장지현·신세계 조합이 관객들과 함께한다. 이와 함께 강남역 인근 팝업스토어 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'에서도 뷰잉파티가 진행된다.오비맥주 관계자는 "카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서 사람들이 함께 모여 응원하고 즐기는 순간을 더욱 특별하게 만드는 데 주력하고 있다"며 "평일 오전 시간임에도 소비자들이 외식 명소에 모여 월드컵 시즌의 열기를 함께 만끽하고 대한민국을 응원하는 새로운 문화가 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.