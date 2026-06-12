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“명장 손끝을 AI로”…산업부, 제조 암묵지 보존 프로젝트 본격화

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김정규 기자

승인 : 2026. 06. 12. 16:48

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'명장 암묵지 제조AX' 컨퍼런스 개최
(26.06.12)제4회 M.AX 컨퍼런스03
산업부가 12일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 제4회 M.AX 컨퍼런스를 개최하고 있다./산업부
산업통상부가 제조업 경쟁력의 핵심 자산으로 꼽히는 '명장들의 암묵지'를 인공지능(AI)으로 전환하는 작업에 속도를 내고 있다. 숙련공의 경험과 노하우가 고령화와 인력 부족으로 사라질 위기에 놓인 만큼 이를 데이터화해 제조업 경쟁력을 유지하겠다는 구상이다.

산업부는 12일 제조 AI 전환을 위해 추진 중인 'M.AX'의 일환으로 '명장 암묵지 활용 제조 AX의 성공을 위한 개발·협력 전략'을 주제로 전문가 컨퍼런스를 개최했다. 이번 행사에서는 제조 현장의 암묵지를 AI로 구현하기 위한 개발 전략과 노사 협력 방안 등이 논의됐다.

산업부는 최근 제조업 현장에서 축적된 숙련 기술과 경험이 AI 시대의 핵심 자산으로 부상하고 있다고 보고 있다. 특히 숙련공의 은퇴가 본격화되면서 공정 최적화와 품질 관리, 설비 점검 등에 활용되는 노하우가 단절될 경우 제조 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

이에 산업부는 올해 추가경정예산으로 확보한 480억원을 투입해 30개 제조 공정을 대상으로 암묵지 데이터셋 구축과 AI 모델 개발을 지원하는 시범사업을 추진 중이다. 위험도가 높거나 인력난이 심각한 공정을 우선 선정해 AI 전환을 지원하고, 개발된 모델은 향후 신규 인력 교육에도 활용할 계획이다.

이날 행사에서는 실제 제조 현장에 AI를 접목한 사례도 소개됐다. 스테인리스 강관 제조업체 성원은 숙련공들이 육안으로 판단하던 용접 공정에 AI를 적용해 작업자의 의사결정을 지원하고 있으며, 현재 현장에서 활용 중이라고 설명했다.

참석자들은 암묵지 AI 사업의 성공을 위해서는 데이터 표준화와 검증 체계 구축은 물론 현장 근로자에 대한 적절한 보상과 충분한 사전 소통이 필요하다고 입을 모았다. 또 제조 현장의 전문성을 반영할 수 있도록 국가품질명장 자문단 구성 등의 제안도 나왔다.

김성열 산업성장실장은 "암묵지 사업은 우리의 핵심자산인 제조업과 제조현장을 지키는 사업"이라며 "명장의 암묵지를 보전하고 전수하는 사업인 만큼 제조현장의 어려움을 해결하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
김정규 기자

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