경찰, ‘송파 개표소 시위’ 선수단·기자 대상 폭력 피의자 수사 착수…“반드시 법적 책임”

선수단 소지품 검사 강요·언론사 기자 폭행

“피의자 1명 신원 특정해 출석요구…가담자 추적 중”

경찰청2. 박성일 기자 0 경찰청. /박성일 기자

경찰이 서울 송파구 올림픽공원에서 벌어진 투표용지 부족 사태 규탄 집회 중 유소년 핸드볼 선수단과 언론사 기자 등을 상대로 폭력을 행사한 피의자들에 대한 수사에 착수했다.경찰청은 선수단을 상대로 소지품 검사 등을 강요한 피의자를 특정해 출석 요구를 했다고 12일 밝혔다. 기자 폭행 사건에 대해서도 증거자료를 확보하고 피의자를 추적 중에 있다.6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 불거졌던 잠실7동 제2투표소의 투표함이 개표소인 송파구 올림픽공원 경기장으로 옮겨진 지난 5일부터 경기장 앞에서는 투표용지 부족 사태를 규탄하는 집회가 일주일 째 이어지고 있다. 이 과정에서 일부 시위대가 일대를 통행하는 시민이나 선수단을 가로막고 짐 검색을 요구하거나 기자와 경찰 등을 상대로 폭력을 행사하며 논란이 일었다.특히 지난 8일 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀 선수단이 경기장 안에 보관 중인 장비를 꺼내려 경기장을 출입하는 과정에서 일부 시위 참가자들이 출입을 막아섰고, 우여곡절 끝에 경기장 안으로 들어간 후에도 밖으로 나오는 과정에서 소지품 검사를 강행했다. 일부는 선수단이 양말 안에 투표지를 숨겨 반출한다는 주장을 하기도 했다.이에 경찰청은 지난 10일 수사에 착수해 대상자 중 1명의 신원을 특정해 이날 출석요구를 했다. 나머지 가담자들에 대해서도 계속 신원을 확인 중이다.기자들을 대상으로 한 폭력 사태에 대해서도 조사를 진행하고 있다. 집회 중 시위 참가자들은 JTBC 기자들을 둘러싸고 통행을 막으며 신분 확인을 요구했던 것으로 알려졌다. 이 과정에서 일부가 휴대전화를 던지거나 몸을 밀치는 등 폭행을 가한 것으로 전해졌다.경찰청은 "경찰은 참정권 침해와 관련한 국민의 정당한 의사표현에 불편함이 없도록 적극 지원하고 보호하며 최대한 보장할 것"이라며 "다만 이런 상황을 악용해 다른 사람의 자유로운 통행이나 출입을 방해하고, 경찰공무원의 명예를 훼손하거나 모욕하는 등 민주 질서를 훼손하는 불법행위에 대해서는 엄정하게 수사할 방침"이라고 했다.