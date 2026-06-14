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충남소방, 인파 밀집 행사장 안전관리 강화 나서

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최정현 기자

승인 : 2026. 06. 14. 14:34

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1000명 이상 행사장 중심 선제적 안전관리 추진
지역 행사장 소방안전 대비
충남소방본부가 지역 행사장에서 소방안전에 대비한 모습./충남도
충남도가 지역 축제와 박람회 등 각종 행사가 본격화됨에 따라 화재 예방과 안전사고 방지를 위한 소방 안전대책을 강화한다.

행사장은 많은 인파가 몰리는 데다 임시 시설물과 전기·가스·화기 사용 시설이 집중적으로 설치되는 특성상 화재 발생 시 대형 인명피해로 이어질 가능성이 높다. 이에 충남소방본부는 행사장 특성을 반영한 맞춤형 안전대책을 추진한다고 14일 밝혔다.

우선 관람객 1000명 이상이 참여하는 지역 행사장을 중심으로 푸드트럭, 이동식 조리시설, 액화석유가스(LPG) 사용 전시·홍보관 등 이동형 화기 취급 시설의 안전 관리 실태를 사전 확인할 계획이다.

점검 결과 안전성이 확인된 시설에는 '화재 안심 스티커'를 부착하는 방식으로 행사장 내 안전한 입점·운영을 유도해 행사 주최 측과 입점 업체의 자율 안전 관리 책임을 높이고, 관람객도 화기 취급 시설의 안전 관리 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 할 방침이다.

아울러 행사장 화재 확산을 막기 위한 안전조치도 함께 추진한다.

임시 천막·바닥재·목재 구조물 등에는 방염 성능이 확인된 제품 사용을 권고하고 실내 전시장에는 피난 유도선과 비상 조명등 설치를 유도해 비상 상황 발생 시 신속한 대피가 가능하게 할 계획이다.

이와 함께 주요 지점에 정보무늬(QR코드) 기반 스마트 비상 대피 안내 체계를 구축해 비상구, 대피로, 긴급 신고 방법 등을 안내하고 기존 방송·안내요원·유도 표지와 연계해 행사장 화재 확산 차단 및 관람객 대피 유도 체계 강화를 추진한다.

의용소방대의 현장 안전 지원 역할도 확대해 화기 취급 구역 주변에 의용소방대 차량과 인력을 배치, 초기 화재 대응력을 높이고 행사장 순찰과 초기 대응반 운영으로 긴급 상황에 선제 대응한다.

대도심·해안형 축제는 소방차량 진입 장애와 병목 현상 해소에, 산간·산사형 축제는 산불 확산 대비와 대피 유도에 중점을 둔 행사장별 맞춤형 소방 훈련도 추진할 예정이다.

성호선 충남소방본부장은 "지역 행사장은 인파 밀집과 임시 시설 운영 등으로 작은 부주의도 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "행사 전 위험 요인을 꼼꼼히 확인하고 현장 대응 체계를 강화해 도민이 안심하고 즐길 수 있는 행사 환경을 만들 것"이라고 말했다.
최정현 기자

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