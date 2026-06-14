HMM, 벽화 봉사부터 의료 지원까지…어린이 건강한 성장 돕는다

아동 지원 위한 임직원 봉사활동 활발

사진1 (1) 0 HMM 임직원들이 11일 서울 은평구 아동복지시설에서 진행된 '아동복지시설 벽화 그리기 봉사활동'에 참여한 뒤 기념촬영하고 있다. /HMM

HMM이 임직원 참여를 기반으로 한 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 벽화 그리기 봉사활동부터 소아 환아 의료 지원, 결식 우려 아동 식사 지원 등 어린이들의 건강한 성장을 위한 나눔 활동을 이어가고 있다.14일 HMM에 따르면 회사 임직원 40여명은 지난 11일 서울 은평구의 아동복지시설을 방문해 '벽화 그리기 봉사활동'을 진행했다.HMM은 벽화 그리기 봉사와 더불어 시설 환경 개선을 위한 물품 지원 등 총 1000만원의 후원금을 함께 전달했다.HMM은 만성 질병 등으로 장기 치료 중인 소아 환아들을 위한 의료 지원도 아끼지 않고 있다. 상대적으로 지원이 취약한 소아질환 환아들을 위해 부산대어린이병원에 4년 전부터 후원을 지속하고 있다.올해도 HMM은 의료비 및 필요 물품 후원금 1억원을 전달했다. 임직원들이 바디용품과 보냉백, 쾌유를 기원하는 손편지를 담아 직접 포장한 180개의 선물상자를 함께 전달했다.아울러 임직원 기부 프로그램을 통해 결식 위기 아동들을 위한 지원을 이어가고 있다. 작년에 이어 올해로 2회째를 맞이한 '저소득가정 아동 식사지원사업'은 결식 위기에 처한 아동들에게 균형 잡힌 식사를 제공해 건강한 성장을 돕는 사업이다.HMM 임직원들은 매일 아침 회사에서 제공하는 조식 서비스 '흠모닝(HMM-Morning)'을 이용할 때마다 자발적으로 소정의 금액을 기부해 왔다. 이렇게 모은 약 2000만원의 후원금은 전국의 저소득가정 아동들을 위한 식사 지원에 사용된다.HMM 관계자는 "우리 사회의 소외된 이웃을 돌아보고, 어린이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 진정성 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.