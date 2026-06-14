한화에어로, 외부 전문가 참여 ‘안전문화혁신위원회’ 출범

문일 연세대 교수 위원장 맡아

한화 장교빌딩 (1) 0 한화 장교빌딩. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 외부 전문가가 참여하는 독립기구 '안전문화혁신위원회'를 출범한다. 이달 초 대전 사업장에서 발생한 폭발 사고 이후 안전관리 체계 전반에 대한 재점검에 나서는 것이다. 한화에어로스페이스는 사고 재발 방지와 안전문화 정착을 위한 후속 조치에 속도를 내고 있다.14일 한화에어로스페이스는 외부 전문가 11명이 포함된 독립기구 '안전문화 혁신위원회'를 출범시킨다고 밝혔다.위원장은 독립성과 전문성을 확보하기 위해 문일 연세대 화공생명공학과 명예특임교수가 맡는다. 문 위원장을 비롯해 외부 전문가 11명과 노동조합 추천 직원 2명 등 총 13명으로 구성된다.문 위원장은 한국위험물학회 회장과 한국연구재단 국책연구본부장을 지낸 공정안전 및 화학공학 분야 권위자다. 한화에어로스페이스는 이달 말까지 시스템 관리, 안전문화, 산업안전, 화공안전, 군용화약류 등 각 분야 전문가를 추가 위촉할 계획이다.위원회는 사업장 전반의 안전관리 수준을 원점에서 재점검하고 조직·제도·절차·현장 운영 전반의 구조적 취약 요인을 진단해 안전보건관리시스템 개선 방안을 마련할 예정이다.우선 화약 등 위험물을 취급하는 사업장을 대상으로 공정 위험성과 안전관리 체계를 정밀 점검한다. 이후 중대재해 대응 체계와 안전투자, 예산 운영, 조직 운영 등 안전관리시스템 전반에 대한 개선 방안을 도출할 계획이다.한화에어로스페이스는 위원회 진단 결과를 바탕으로 개선 조치를 신속히 실행할 예정이다. 오는 9월 노사 공동으로 '신(新) 안전문화혁신 선포식'도 개최할 예정이다.한편 한화에어로스페이스는 안전환경 개선 투자를 지속 확대하고 있다. 안전환경 개선 투자 규모는 2023년 538억원에서 지난해 1114억원, 올해 2470억원으로 늘어났으며, 올해 총 4524억원을 투자할 예정이다.