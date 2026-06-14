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우울·불안 초기에 잡는다…양천구, 마음건강검진 지원

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박지숙 기자

승인 : 2026. 06. 14. 14:00

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19세 이상 구민 대상…상담비 연 8만원 지원
검진·상담·사후관리 연계 체계 구축
양천구, 정신건강복지센터에서 상담을 받고 있는 구민
서울 양천구가 '마음건강검진 및 상담지원 사업'을 올해도 운영한다. 정신건강복지센터에서 상담을 받고 있는 구민/양천구
서울 양천구가 우울·불안·스트레스 등 초기 정신건강 문제를 가진 구민을 위한 맞춤형 지원에 나선다.

구는 '마음건강검진 및 상담지원 사업'을 올해도 운영한다고 14일 밝혔다. 정신건강 서비스 이용 문턱을 낮추고 초기 단계부터 전문적인 도움을 받을 수 있도록 하는 게 목적이다.

지원 대상은 최근 1년 이내 정신건강의학과 치료 이력이 없는 19세 이상 양천구민이다. 선정된 구민은 관내 지정 정신의료기관에서 마음건강검진과 전문의 상담을 받을 수 있다. 비용은 연간 최대 3회, 총 8만원 한도 내에서 지원된다. 약제비와 추가 정밀검사 비용은 제외된다.

지속적인 관리가 필요한 고위험군은 본인 동의를 거쳐 양천구정신건강복지센터와 연계해 심층 상담·사례 관리 등 사후관리를 무료로 받을 수 있다. 이용을 원하는 구민은 양천구청 홈페이지에서 관내 지정 의료기관을 확인한 뒤 전화 예약 후 신분증을 지참해 방문하면 된다. 구는 이 사업 외에도 청소년 대상 야간 연장 상담, 정신응급 공공병상 운영, 심리상담소 '마음:온' 등 다층적 정신건강 지원망을 운영 중이다.

이기재 구청장은 "우울감과 스트레스는 조기에 전문가와 상담하는 것만으로도 회복에 큰 힘이 된다"며 "마음건강 안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

양천구마음건강
양천구 '마음건강검진 및 상담지원 사업' 포스터/양천구
박지숙 기자

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