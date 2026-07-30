초코파이보다 더 팔린다…오리온, 글로벌 감자스낵 1조 시대 눈앞

중국선 스윙칩, 올해 1분기 초코파이 매출 추월…한국·중국·베트남 공략 강화
오리온은 글로벌 시장에서 건강 간식 수요 확대에 맞춰 감자스낵 제품군을 강화하고 생산능력을 확대한다고 30일 밝혔다.
현재 오리온은 한국과 중국, 베트남에서 포카칩, 오!감자, 스윙칩, 예감 등 6개 감자스낵 브랜드, 70여 종의 제품을 판매하고 있다. 지난해 글로벌 감자스낵 매출은 8740억원으로 이 가운데 해외 매출 비중이 73%를 차지했다. 연매출 1000억원 이상 메가브랜드 9개 가운데 포카칩과 오!감자, 스윙칩, 예감 등 4개가 감자스낵 브랜드다.
특히 중국 시장에서는 감자스낵의 성장세가 두드러진다. 오!감자는 지난해 단일 브랜드 기준 매출 2600억원을 기록했고, 스윙칩은 올해 1분기 초코파이 매출을 넘어 중국 법인 내 두 번째로 큰 브랜드로 올라섰다. 오!감자와 스윙칩, 예감 등 감자스낵은 지난해 중국 법인 전체 매출의 41%를 차지하며 성장을 이끌었다.
오리온 감자스낵 사업은 최근 3년간 연평균 9% 성장하며 1조원 브랜드로 도약을 앞두고 있다.
국내에서는 지난 6월 햇감자로 만든 포카칩과 스윙칩을 출시하며 '제철 과자' 마케팅을 이어가고 있다. 하반기 청주공장 감자스낵 생산라인 증설이 완료되면 생산능력은 기존보다 최대 50% 확대된다.
중국에서는 현지 소비자 취향을 반영한 신제품 출시와 생산라인 증설을 병행한다. 오!감자 갈릭버터맛, 스윙칩 견수청맛·고수타코맛, 찍먹예감 바비큐맛·패션프루트맛 등을 선보였으며, 올해 1분기 중국 감자스낵 매출은 전년 동기보다 21% 증가했다. 현재 추진 중인 스윙칩 생산라인 증설이 마무리되면 공급량은 25% 늘어날 예정이다.
베트남에서는 포카칩과 스윙칩 신제품을 출시하고 스낵 전용 매대를 확대하는 등 시장 공략을 강화하고 있다. 포카칩은 글로벌 브랜드 '레이즈(Lay's)'를 제치고 2017년 이후 베트남 감자스낵 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.
오리온 관계자는 "감자스낵은 글로벌 시장에서 가장 성장성이 높은 핵심 카테고리 중 하나"라며 "감자 연구개발 역량과 현지 생산 인프라를 바탕으로 제품 경쟁력을 높여 글로벌 시장 공략을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.